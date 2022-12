Este martes 20 de diciembre, el medio Impacto News confirmó la muerte de una de las víctimas que dejó el aparatoso accidente cerca al centro histórico de Barranquilla, en el que un carro particular atravesó una galería de arte.

(Vea también: Revelan identidad de pareja asesinada en carro de alta gama; tenía varios antecedentes)

Según el medio citado, la persona que murió fue identificada como Abraham Óscar Panqueva Carreño, un joven de 22 años que, en el momento del accidente, fue trasladado de urgencia al centro médico más cercano.

Panqueva Carreño llegó con trauma craneoencefálico leve, fracturas en miembros inferiores y de pelvis, pero con el pasar de las horas su salud se complicó, hasta tal punto que a la familia le tocó iniciar una campaña para recaudar sangre O+.

Barranquilla noticias hoy: carro terminó dentro de una galería de arte

La primera hipótesis del fatal accidente indica que el vehículo que terminó dentro de la galería de arte excedió los límites de velocidad y, por ende, el conductor del carro perdió el control hasta parar dentro del establecimiento.

Sin embargo, el implicado habló con el portal mencionado y explicó que el accidente se provocó por un carro que impactó su vehículo y es por ello que el automóvil resultó dentro de la galería.

“A las 5:00 p. m. tenía un compromiso en una cancha sintética que está a una cuadra del lugar del accidente. Yo iba en mi vía cuando un carro rojo que venía de la 75 me golpeó mi puerta; al momento en que él me pegó, perdí el control del vehículo. De hecho, hay un video de un edificio donde se evidencia que el carro rojo no hizo la debida escuadra”, precisó.