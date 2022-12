Habría tratado de huir luego de presuntamente ocasionar un accidente de tránsito en la calle 34 con avenida Ambalá, en Ibagué. En ese momento, protagonizó otro accidente y un espectáculo en el barrio Viveros cuando estaba bajo los efectos del alcohol.

Según testigos, el domingo el concejal Zarta López habría estrellado a un motociclista y supuestamente lo dejó a su suerte en la carretera. El cabildante del partido Centro Democrático, al parecer, escapó para evadir su responsabilidad y se dirigió al barrio Viveros, donde colisionó su camioneta de placa IHP 476 contra un vehículo particular.

Al ver la situación, habitantes de la zona salieron de sus casas debido al peligro al que estuvieron expuestos pues de acuerdo con algunos ciudadanos, estaban a punto de efectuar la novena de Navidad. Sin embargo, se formó un alboroto, ya que allegados al político que llegaron al sitio increparon a los residentes. Por su parte, Zarta López habría tratado de irse, lo cual generó una molestia mayor en los presentes.

Uniformados de la Policía Metropolitana acudieron al llamado de los ciudadanos para tratar de calmar la situación. Las autoridades informaron el caso al Cuerpo de Agentes de Tránsito.

“La Policía conoció este caso y nos pidió apoyo porque al parecer un ciudadano conducía en estado de alicoramiento. Procedimos a realizarle la prueba de alcoholemia, que arrojó grado 2. Realizamos la inmovilización y los respectivos actos”, indicó el coronel Jesús Prado, comandante de los agentes azules de Ibagué.

Las autoridades competentes le retuvieron la licencia de conducción al Concejal, el vehículo fue inmovilizado y, finalmente, ante la tensión, el político fue trasladado en un vehículo policial.

Habitantes de la zona alertaron del escándalo a la Policía.

Periodista atacado

El periodista Yeison Andrés López, redactor Judicial de La Cariñosa 1.420 AM y Alerta Tolima, fue agredido durante el cubrimiento de la noticia.

Justo cuando realizaba el en vivo de la prueba de alcoholemia lo quemaron con un cigarrillo en la espalda. Al parecer, simpatizantes y allegados del cabildante serían los responsables.

Accidentado en la 25

No es la primera vez que Zarta se ha visto involucrado en accidentes. El 11 de octubre del 2021, la camioneta que sería propiedad del concejal, al parecer, arrolló a un motociclista en la calle 25 con avenida Ferrocarril. Supuestamente, Zarta era la persona que manejaba el automotor, sin embargo, se conoció que los tripulantes del vehículo escaparon. También estarían alcoholizados.

Pidió su renuncia

El coordinador departamental del partido Centro Democrático en el Tolima, Mario Enrique Hincapié, no dudó en pedir la renuncia del concejal Zarta. “Vemos con asombro cómo la falta de ética y moral hacen que cada día tiene peor imagen el Concejo y aparte un concejal de un partido Centro Democrático que tiene unas normas éticas que no podemos aceptar esto de una persona. Lo que tiene que hacer el concejal es renunciar a su curul. En este momento no es apto éticamente ni moralmente para tener esa curul, ni para sentarse en una de esas 19 sillas que son hechas para las mejores calidades de personas y no puede volver a sentarse”, indicó Hincapié.