Un montaje de audio y video, en el que pareciera que la vicepresidenta Francia Márquez acompaña los cánticos de “¡fuera, Petro!” en un estadio de fútbol es la nueva artillería con la que las redes sociales esparcen sus ‘fake news’ en la arena política.

La artimaña se aprovechó de un fenómeno real que se viene presentando desde el pasado 16 de noviembre, cuando en el estado Metropolitano de Barranquilla, durante el partido Colombia-Brasil, parte de la tribuna protagonizó este cántico contra el jefe de Estado.

La situación escaló cuando por redes sociales se conoció el llanto de la hija menor de Petro, Antonella, quien estaba en compañía de su madre Verónica Alcocer en uno de los palcos. El presidente y sus seguidores criticaron los cánticos, suponiendo que iban dirigidos contra la adolescente, cuando en realidad se los gritaban a él, aunque no estuviera presente.

Los abucheos no pararon ahí. La tribuna volvió a entonar el “¡Fuera, Petro!” en los cuadrangulares finales de la liga colombiana, dos veces en el estadio Atanasio Girardot (Nacional vs Medellín), en el Manuel Murillo Toro de Ibagüé (Tolima vs Cali) y hasta en el Defensores del Chaco (Paraguay vs. Colombia).

Luego empezaron las ‘fake news’, con el montaje que se propagó en TikTok el pasado fin de semana, en el que usaron un video antiguo de un partido del América en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Allí estuvo Francia Márquez, entonando cantos futboleros, pero en un amañado trabajo de edición le pusieron el audio del “¡Fuera, Petro!”.

El presidente Petro no fue indiferente a esa situación. En la red social X reposteó el trino de una persona, que publicó el video de Márquez con el audio verdadero (cánticos de fútbol), y le agregó la frase “Cuando los estadios son del pueblo y su juventud”.

Las ‘fake news’ se vienen incrementando en la contienda política global, tanto en Colombia como en Estados Unidos, y recientemente en la carrera presidencial argentina. Suelen estar apalancadas por bodegas de internet, incluso pagadas con recursos públicos, que se encargan de viralizar los contenidos.

En el caso local, uno de los episodios más controvertidos sucedió en la primera vuelta presidencial de 2022, cuando Sebastián Guanumen, uno de los estrategas de campaña de Petro, les sugirió a sus compañeros de equipo que, en el manejo de las redes sociales, debían “mover la línea ética” para atacar al contendor Federico Gutiérrez.

La recompensa para Guanumen por esa cuestionable estrategia, una vez que su jefe obtuvo la Presidencia, fue un consulado en Chile.

El propio Gustavo Petro ha caído varias veces en la nociva tendencia, distribuyendo noticias falsas en sus redes sociales. Entre ellas, el reposteo de una información pirata sobre el reconteo de votos en las elecciones de octubre para la Alcaldía de Bogotá; o cuando publicó fotos de un centro de salud deteriorado de Venezuela, como si fuera en Antioquia, simplemente para defender su reforma a la salud.

A pesar de estos errores, la Casa de Nariño ha tratado de mitigar el impacto del fenómeno. La primera Dama, Verónica Alcocer, lanzó el pasado mes de agosto una campaña llamada “Desármate en redes”, que apuntaba contra el matoneo, la violencia y las falsas noticias en internet.

Fue bastante criticada por eso, pues la oposición señaló las ‘fake news’ promovidas por el primer mandatario y sus seguidores.

La oposición tampoco se ha quedado atrás. Además del video alterado de Francia Márquez, varios representantes de la derecha compartieron el mes pasado un falso trino en el que, supuestamente, el presidente Petro relacionada al asesino en serie Luis Alfredo Garavito con su política de “perdón social”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó está fiebre de ‘fake news’ actual como una “infodemia”, que tuvo su expresión más atroz durante la pandemia de covid-19, distribuyendo datos falsos sobre la enfermedad.

