La vicepresidenta Francia Márquez tocó en una entrevista con Cambio varios de los temas más álgidos de la actualidad nacional y, entre ellos, uno de los más inquietos sobre su ausencia en la escena pública nacional. De igual modo, reconoció que existen trabas para adelantar los programas de gobierno dirigidos por el presidente Gustavo Petro, lo que le genera frustración y por lo que puede decir, con toda seguridad, que “esto no es vivir sabroso”.

Sobre su alejamiento de la opinión pública y los medios de comunicación, Márquez, quien confesó que ha pensado en renunciar, dijo que “muy pronto me di cuenta de que algunos periodistas lo que querían era sembrar una narrativa negativa mía, de lo que yo no soy. En varios medios de comunicación vi la intención de socavar el liderazgo que he construido, de deslegitimarme ante la sociedad con una narrativa que nace en el racismo y el machismo. Empezaron a construir un relato de que yo no tengo las capacidades para el cargo, y eso no estaría pasando si yo no fuera una mujer negra. Me quieren mostrar como incapaz, como inútil, solo para socavar mi imagen y las posibilidades de que las mujeres, los negros, los pobres podamos ejercer roles de poder. No me voy a prestar para que promuevan el odio racial y para que me caricaturicen. No le voy a dar el gusto a quienes buscan acabar con mi imagen, y que vieron en mí una posibilidad de hacer escándalo y manipular a la gente con titulares tendenciosos”.

La vicepresidenta, quien aprovechó secuestro del papá de Luis Díaz para promocionar la “paz total”, explicó que contrario a lo que se ha querido mostrar, en una faceta personal arribista, que ‘solo quiere andar en helicóptero’, por ella volvería a la calle como una persona normal, pero la realidad de este país no le permite eso a una vicepresidenta.

“Pero no explican ese contexto, esas obligaciones de seguridad con las que me toca vivir, sino que montan sus discursos desde el clasismo. Como nunca habían visto una vicepresidenta negra y pobre, pues les parece que yo debía andar en burro. Quieren ver en el helicóptero sólo a los ricos que han gobernado, y a mí presentarme como arribista, como oportunista, como si yo hubiera cambiado de estrato. Y no es así. Mis hermanas y mis primas todavía trabajan en casas de familia”, reveló la vicepresidenta a Cambio.

¿Qué ha hecho Francia y cómo se siente en el Gobierno?

Más allá de la situación con su figura personal y su llegada al poder, la vicepresidenta de Colombia enfatizó que, incluso, a pesar de su influencia no ha podido mediar para arreglar la carretera de su propia comunidad, “donde la gente no tiene agua potable y yo llevo un año luchando internamente dentro de mi gobierno para que se construya el acueducto. Las mismas frustraciones están en muchas comunidades que creyeron en el proyecto”.

A su vez reiteró que la Vicepresidencia no tiene ningún poder. “Estuve un año creando una institución nueva, porque me encontré con un cargo sin un peso, ni siquiera para ir a los territorios, a las comunidades. Hasta hace dos meses, después de mucho esfuerzo, hicimos un proyecto de inversión para que la Vicepresidencia tuviera recursos. Tengo que confesarle que cuando llego a los territorios paso vergüenza. Me encuentro a los alcaldes financiando un refrigerio, una comida para la gente, o nos toca buscar plata con cooperación para que financie un encuentro, una reunión. Sé que esta entrevista me meterá en problemas con mi propio gobierno, pero es la realidad que yo veo. Y es que la gente quiere ver los resultados del cambio en su territorio y eso no está ocurriendo. Y para mí es doloroso porque no tengo las herramientas para responderle a la gente”.

A pesar de esta situación, Francia Márquez, a quien le dan palo por alertar sobre suplantación en X, dijo que espera “dar resultados, y espero poderlo hacer desde el Ministerio (de la Igualdad), pero llevo año y pico en una lucha tenaz y sí, estoy frustrada. Estoy frustrada de que a pesar de los esfuerzos que he hecho de la coordinación interinstitucional, al Pacífico no estén llegando respuestas concretas. Ese es el territorio que me puso a coordinar el presidente. Debo llevar agua potable, para llevar conectividad, educación, salud, mejora de viviendas. Ya vamos más de un año y eso no está pasando. Eso es muy frustrante y la verdad me estoy cansando de esto”.

Por último, sobre la derrota del Gobierno en las pasadas elecciones regionales, la vicepresidenta Francia Márquez concluyó que “la dirigencia del Pacto Histórico no pudo organizar una agenda. Hubo mucha desorganización a la hora de postular los candidatos y candidatas. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo como gobierno… Para mí lo que pasó es más la responsabilidad de los líderes que no organizaron la agenda electoral y política”.

