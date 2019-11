green

En medio de la coyuntura por las manifestaciones que vive el país, el exgobernador de Antioquia fue entrevistado en Caracol Radio, en donde dio la tan criticada respuesta.

Quizá la frase de Fajardo no hubiese tenido tanto eco si la periodista Mábel Lara, de la mesa del programa 6 AM Hoy por Hoy, no la hubiera divulgado en su cuenta de Twitter.

Y es que después de la publicación del trino de Lara, las reacciones no se hicieron esperar. En la popular red se vieron calificativos como ‘Capitán Obvio’, ‘Falsardo’ o el célebre ‘Gracias, Faryd’.

Esta fue la publicación de Lara, citando al exalcalde de Medellín:

¨En las marchas hay personas que piensan muy distinto, pero tienen algo en común y es que están disgustados ¨@sergio_fajardo en @CaracolRadio — Mábel Lara (@MabelLaraNews) November 29, 2019

Y estas son algunas de las respuestas que desató:

“Lo primero qué hay que hacer para cagar es bajarse lo pantalones, si no se los baja, pues se caga, luego tiene que sentarse en el dinodoro, si no se sienta pues es muy difícil cagar” — Gracias Faryd Fajardo 😉 pic.twitter.com/IWAl2bs4EV — P E L A F U S T A N ⛔️ (@diego_vals) November 29, 2019

Gracias a usted Vicepresidenta Martuchis, Sergio Fajardo ha hecho un clásico Gracias Faryd. Este logro no pudo haber sido posible sin su ayuda. Usted es la madrina de ese tibio. pic.twitter.com/agtyGwTP7M — The Tuitero 1A 🎄🎁❄️ (@TheTuitero1A) November 29, 2019