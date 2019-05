Sanabria aseguró en la cadena radial que fueron algunos miembros del “centro demoníaco”, refiriéndose al Centro Democrático, los que editaron el video para acusarlo de decir “cosas bárbaras”, y que él no es hipócrita con lo que desea, por lo que no se arrepiente de sus deseos.

En ese sentido, la periodista le dijo que el autor Fernando Vallejo, en su libro ‘Memorias de un hijueputa’, texto al que Sanabria se refirió en su video donde hizo las polémicas declaraciones sobre el fiscal, no hacía mención de nombres propios, como sí lo hizo el catedrático. Y él le respondió que leyera literatura y dejara de ser “hipócrita”.

“Mire la página 66, por favor, de ‘Memorias de un hijueputa’. No sea hipócrita, Darcy Quinn, lea literatura, instrúyase y no venga a dárselas de moralistas. Yo no soy moralista”, dijo Sanabria.