Familiares de Kevin Junior Polo Mier aseguran que la última vez que hablaron con él fue el pasado 12 de junio, día en que cumplió años, y que en la comunicación telefónica el joven les dijo “que estaba feliz” por la experiencia.

Así se lo contó este martes una tía de Polo Mier, Jazmín Polo, al diario El Heraldo, aunque la mujer advirtió que un día después de esa comunicación (13 de junio) recibió la llamada de un alto mando del Ejército que le dijo que el joven se quejaba de un fuerte dolor de cabeza y que casi no podía hablar.

“Recibí una llamada como a las 2 de la tarde del batallón de un cabo de apellido Perdomo que me informaba que mi sobrino estaba presentando fuertes dolores de cabeza y que además ya no pronunciaba una sola palabra. Yo le pregunté qué tenía, pero el cabo Perdomo no supo decirme y la llamada se cortó”, dijo la mujer en el medio regional.