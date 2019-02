En declaraciones a Blu Radio, la mujer contó que el personal de la discoteca le informó a la turista que alguien preguntaba por ella a las afuera del lugar, y que tenía que salir.

“Ella salió y al ver que no hay nadie preguntando por ella, decide regresar a la discoteca. De inmediato, le dijeron que no podía entrar por la manera como estaba vestida”, afirmó la denunciante a la emisora”, afirmó la denunciante a la emisora.

Según la amiga de la extranjera, al preguntar las razones por las cuales fue expulsada, el administrador del local argumentó que estaba mal vestida y que tenía que tener pantalón largo.

A lo anterior, agregó: “El administrador siguió y dijo que además tenía una venda en la rodilla. Le dijimos que era por motivos de salud, pero no nos prestó atención. Un amigo le insistió en que ya llevábamos dos horas en la discoteca, a lo que él respondió de manera altanera:‘Tú sabes a lo que me refiero, no te hagas el gringo’”.

Luego de algunos minutos, la denunciante comentó que el administrador les dijo que su amiga rusa podía ingresar de nuevo a la discoteca porque ya habían pedido una botella de licor; sin embargo, decidieron no ingresar por el incómodo momento.