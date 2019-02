En aquel entonces, Quinn trabaja en Noticias Caracol y pilló al también exalcalde de Bogotá ebrio y subiendo a un taxi.

La bochornosa escena la volvió a traer a colación Garzón este lunes en entrevista con Vicky Dávila, en La W. Una de las preguntas de la periodista fue: “¿Qué le diría su mamá, doña Eloisa, si usted le preguntara si se lanza o no?”.

Ante esto, Lucho le dijo que su mamá lo acompañó en unos momentos muy difíciles de su vida, particularmente cuando se publicó el video en mención.

“Salió lo de la Contraloría y el embargo de la Contraloría, entonces yo entré en una crisis emocional muy fuerte. A eso se acompaña el video de Darcy Quinn (…) también me hizo un daño emocional muy fuerte, no estoy echándole la culpa a nadie, estoy diciendo lo que me pasó”, contó Lucho a Vicky.

Dice que en ese momento su mamá fue clave e, incluso, admite que tiene complejo de edipo.

“Mi mamá era mi amiga, mi compañera, mi marida, mi hija, mi hermana (…) mire ya se me empezó a resquebrajar la voz”, dijo Garzón.

El video al que se refiere Lucho, y que fue grabado por Darcy Quinn, lo mostraba muy tomado y tratando mal a la periodista. Además, diciendo cosas sin sentido.

Esta es la polémica grabación que, en su momento, le generó problemas al ahora aspirante a alcalde de la capital: