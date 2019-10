green

Arango Isaza ha negado cualquier relación con el escape, pero estaría involucrado en la investigación no solamente por ser el propietario del consultorio odontológico, sino también por haberlo alquilado recientemente a Cely Barajas.

No obstante, sobre todo lo anterior tendrá que explicar por qué se le ve tratar con cierta familiaridad a la exsenadora Aída Merlano en uno de los videos grabados por una cámara de seguridad antes de la huida, según Caracol Radio.

En las imágenes en cuestión se ve al hombre vestido de azul tomando de la mano a la excongresista de una forma cercana, como dándole apoyo. La emisora asegura que en otro momento también se ve tomando de la mano a una hija de Merlano, que se encontraba en ese mismo sitio.

Captura Noticias Caracol

Cely es, por ahora, el único al que la Fiscalía le prepara una imputación como sospechoso de propiciar el escape del lunes pasado, pero esas imágenes involucran a los familiares de Merlano que estaban en el lugar y al propio Arango, que podría tener que, por lo menos, dar su versión al respecto.

“Entiéndame, no tengo nada qué decir”, le habría dicho Arango Isaza a El Tiempo cuando lo contactaron buscando una opinión o su versión de lo sucedido. “Eso no es una clínica sino unos consultorios en donde entran auxiliares, odontólogos y otro personal”, prosiguió. “No quiero colgarle la llamada pero no tengo nada que decir y aquí no tenemos vocero. El consultorio todavía es mio”, fue lo único que deslizó.

Caracol indica que fue recientemente que Arango habría instalado las cámaras donde quedó en evidencia todo lo sucedido, por lo que no se entiende por qué Arango mostrara tal cercanía con la hoy prófuga de la justicia sabiendo que quedaría registrado en el video de seguridad.