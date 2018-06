Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales este martes en la noche, y de inmediato se habló de que la exgobernadora Oneida Pinto estaba celebrando con una parranda vallenata su regreso a la libertad.

Estas son las fotos:

Oneida Pinto celebrando su salida por vencimiento de términos en Bogotá. Para robar y hacer de las suyas no se enferman los delincuentes. pic.twitter.com/qYv689YoLb — Diana López Zuleta (@dianalzuleta) 6 de junio de 2018

A esta hora, Oneida Pinto, la rata del desierto, celebra su corrupta libertad. Se robó el dinero de la comida de los niños wayúu que murieron de hambre y ahora baila sobre sus cadáveres. pic.twitter.com/lcPhp4A0U1 — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) 6 de junio de 2018

Pero Pinto, en diálogo con Blu Radio, negó esta suposición y dijo que en realidad fueron sus hijos los que la recibieron con música de acordeón.

“Eso es completamente falso. Soy de la costa, el sentimiento en la expresión vallenata es una forma de demostrar la alegría. En el día de ayer mis dos hijos me recibieron con el toque del acordeón, que ellos tocan y estaban en mi casa. Pero de ninguna manera fue con parranda vallenata. Es una expresión cultural de nosotros los costeños frente a la celebración interna de poder sentir nosotros que la justicia nos otorgó una libertad para defendernos en libertad, porque el proceso normalmente sigue”, explicó.

En cuanto a las acusaciones de corrupción en su contra, Pinto dijo en la emisora que las “presuntas irregularidades” ocurrieron en 2012, cuando ella era candidata a la alcaldía de Albania, y que todavía no estaba en el cargo.

“Entonces, los presuntos hechos de corrupción que ellos manifiestan es precisamente como candidata, mas no como alcaldesa ni como gobernadora”, declaró.

Pero la Fiscalía reiteró, en octubre de 2017 cuando pidió cárcel para Pinto, que la exfuncionaria es investigada “como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales”.

Esto, agrega, porque los investigadores encontraron que en 2011 “se malversaron los fondos del programa que buscaba reducir la mortalidad infantil” en La Guajira.

“Se evidenciaron inconsistencias en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de 18.600 millones de pesos, los cuales fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo de los mismos”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Una foto que compartió Pinto en sus redes sociales.