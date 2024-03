Por: VALORA ANALITIK

Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, se fue en contra de lo que viene pasando con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

A ojos de González, el mismo gobierno pareciera ya no tener en claro qué es lo que va a pasar con el futuro de la política económica, olvidando la necesidad que tiene el país de poner en marcha los cambios fundamentales que trae el Plan Nacional de Desarrollo.

Dijo Jorge Iván González que el tono del consejo de ministros del gobierno Petro cambió sustantivamente: “pasó de ser de gobernantes a un consejo de ministros de activistas. Cuando me preguntó por qué el presidente no estuvo contento con nosotros digo: no entiendo”.

Ante la Academia Colombiana de Ciencias Económica, el exdirector del DNP aseguró que los cambios que se propusieron al Plan de Desarrollo son revolucionarios para la sociedad colombiana. “La pregunta es por qué el presidente no entendió esos cambios”.

Aseguró el exfuncionario que, en sus “últimos desesperos con el presidente” entender el tema ambiental y haberle dado tanta fuerza al ordenamiento territorial fue el más importante. “¿Por qué no se habla de economía circular o de cobros por congestión, si eran elementos fundamentales del gobierno del presidente Petro?”.

¿Qué más dijo Jorge Iván González en contra del gobierno Petro?

Añadió González, en sus críticas contra el gobierno, que no se entiende cómo una política tan potente como la del registro universal de ingresos no fue central en el discurso del mandatario, entendiendo el cambio tan importante que llegaba a la entrega de los subsidios pues superaba el esquema de los estratos, el Sisbén y se solucionaba el caos fiscal que tiene Colombia.

Sobre lo que viene, dijo el exdirector del DNP que el punto a seguir es que Colombia vea una reforma tributaria equitativa y justa, pero esto solamente podrá ser posible en la medida en que se encuentren y debatan los puntos necesarios que requiere el país en materia de política económica.

Finalmente, sobre el punto de la transición energética, Jorge Iván González aclaró que, incluso cuando estaba la exministra Irene Vélez, nunca se habló de parar la exploración de petróleo y que esto fuera en contra de la política ambiental que se planteaba: “siempre se centró la estrategia en un proceso netamente progresivo”.

Agregó el exdirector del DNP que espera que, en el corto plazo, el país pueda ver una implementación rigurosa de lo estipulado por la hoja de ruta hasta el 2026 y se entienda que no es más importante la palabra del presidente que los artículos aprobados por el Congreso.

