Bogotá tendrá cuarentena estricta durante todo este fin de semana, como sucedió en el puente festivo de Reyes y la semana pasada. La medida inició este viernes a las 8:00 p.m. y se extenderá hasta el lunes 25 de enero a las 4:00 a.m.

Como ha sucedido en los diferentes periodos de aislamiento obligatorio decretados por la Alcaldía de la ciudad, mientras que la cuarentena esté en vigencia, los ciudadanos solo podrán de sus hogares a realizar unas cuantas acciones esenciales como abastecerse, visitar centros de salud, sacar a sus mascotas para que hagan sus necesidades, llegar o salir de la ciudad por viajes que estaban previamente programados, entre otras. (Vea también: Pico y cédula en Bogotá hoy 23 de enero, con cuarentena total en toda la ciudad)

Cabe recordar que está permitida la actividad física, siempre y cuando esta sea individual y se realice cerca a su lugar de residencia.

También es importante no olvidar que por estos días continúa el toque de queda nocturno y la ley seca. De esta manera, los bogotanos solo podrán salir de sus casas entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m., y no podrán consumir ni vender licor en establecimientos públicos en ningún horario.

A continuación, Pulzo presenta la lista completa de excepciones al aislamiento obligatorio en el que se encuentra la capital del país este fin de semana, conforme al decreto 023 de 2021 emitido por la Alcaldía de Bogotá:

Excepciones cuarentena en Bogotá este fin de semana

Podrán movilizarse por la ciudad sin ningún tipo de restricción las personas y vehículos indispensables para la realización de las siguientes actividades: