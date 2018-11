Estas personas, amigos y familiares provenientes de Piedecuesta (Santander), se percataron de la estafa este miércoles cuando llegaron al Aeropuerto El Dorado, de Bogotá, y les notificaron que solo aparecía una reserva de los tiquetes sin ningún pago, de acuerdo con Noticias Caracol.

Solo 12 personas (de las 44) lograron arribar a Cancún. Sin embargo, para ellos la historia no fue mejor, porque el hotel, en el que supuestamente estaba cancelado el alojamiento por los 8 días, les confirmó que solo hicieron la reserva pero tampoco pagaron el costo del hospedaje, agregó el medio.

Mediante un video, una de las personas que logró llegar a las playas de México denunció en el noticiero: “Estamos acá, directamente desde Cancún, desde el hotel Hampton porque hemos sido estafados por el señor Oliverio Sanabria”. Otro afectado agregó:

“Lo único que hubo fue una reserva, pero plata no. Hasta que no les ingrese el dinero, pues no hay hotel”.