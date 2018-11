Aunque se desconoce la fecha en la que Enrique Peñalosa se refirió, muy molesto, al tema de controlar los parqueaderos que funcionan de manera ilícita en la capital, la periodista reveló el audio en su programa de W Radio, este martes, y en este se escucha:

“¿Cómo así? No entiendo qué es lo que están controlando de los parqueaderos. Yo creo que uno en principio debería tener cosas más interesantes que hacer, que ponerse a controlarle a los parqueaderos si son legales o ilegales… En fin, ese tema me parece que no es ninguna prioridad. ¿De dónde sacaron que eso era prioridad, controlar los parqueaderos?”.