Las autoridades de Cartagena lograron identificar a los responsables del millonario cobro indebido a una turista canadiense en la ciudad. Este caso, que causó indignación, revela la existencia de estafas dirigidas a visitantes.

El caso puntual fue el que sufrió una turista canadiense que decidió salir a dar un paseo nocturno el pasado 21 de diciembre en la ‘Ciudad Amurallada’ y sin saber que le iban a cobrar más de 22 millones de pesos.

La mujer, identificada como Yu Chen Lin, comentó en Noticias Caracol que se sentía decepcionada por la estafa que sufrió. La persona le dijo que la primera tarjeta que ella le entregó no la reconoció el datáfono, por ello, le pasó otras tarjetas donde le cobraron la millonaria cifra.

“Ella me dijo que la primera transacción no pasó; luego le di mi tarjeta de crédito, me dijo que la conexión a Internet era inestable y que la transacción no volvió a pasar. Ya por tercera vez sí pasó; ella se fue y dijo, ‘bienvenidos a Cartagena, mi ciudad es hermosa, disfruten el viaje’”, dijo la turista engañada.

Luego de la correspondiente investigación, las autoridades lograron esclarecer la identidad de quienes participaron en el cobro excesivo a la turista. Casareo Buj, secretario del interior de esa ciudad, expresó en Blu Radio que los implicados devolverán el dinero.

“Se han identificado a todos los actores implicados en este tema, y se ha ido recuperando primero seis millones de pesos. Hay un compromiso de las personas que están involucradas en la devolución del dinero al turista”, comentó.

En la misma línea, el funcionario explicó que los locales tienen que hacer respetar las normas para salvaguardar la imagen de Cartagena. De igual manera, envió un mensaje a los turistas que visiten esa zona en esta época del año, para que verifiquen los precios y que se trate de un servicio legal.

Por último, la Asociación de Chocheros de Cartagena manifestó que estará dispuesto a hacer el acompañamiento necesario a las autoridades para que se termine de esclarecer el hecho. Además, tomaron la decisión de suspender al conductor señalado de la estafa.