Sjoerd Van Grootheest ganará por un año un suelo mensual de 10,7 millones de pesos. El antropólogo holandés –quien además es esposo de una ministra del Gobierno– accedió a un contrato con el Fondo Colombia en Paz para coordinar las comunicaciones de una oficina de esa entidad.

El hombre –pese a sostener una relación marital con Irene Vélez, ministra de Minas y Energía– dijo bajo gravedad de juramento que no tenía ningún impedimento y conflicto de interés para acceder a los contratos burocráticos que ofrece el Estado.

Fue así como el pasado 6 de junio se le aprobó al holandés el contrato No. 796-2023 del Fondo Colombia en Paz. El hombre se comprometió a implementar la estrategia de comunicación y visibilidad de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

La definición básica de nepotismo indica que es la preferencia de un Gobierno para otorgar cargos públicos a sus familiares y amigos sin importar el mérito. Sin embargo, la ministra Vélez expresó que, en este caso, no hubo una práctica clientelista.

“Debo aclarar que no hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en cuanto al proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo”, escribió Vélez y añadió: “Las actividades que ejerce mi esposo no son nuevas, las ejecuta desde hace años y su trabajo es reconocido. No hay ninguna relación entre sus actividades y mis funciones. Como cualquier familia en Colombia, trabajamos por la sostenibilidad de nuestros hijos y los gastos del hogar”.

El contrato del holandés es de prestación de servicios y el monto total es de 128 millones de pesos cuyo pago se dividirá, por un año, en consignaciones de 10,7 millones de pesos.

Van Grootheest es antropólogo y también es graduado de Estudios Culturales y de medios. Está radicado en Colombia desde 2014 y es dueño de una pequeña productora de video. “Voces guerrilleras” y “Bajo fuego” son dos producciones que estuvieron a cargo del holandés y que se filmaron justo después de la terminación del conflicto con la guerrilla de las Farc.

“Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente”, dice un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Pese al aparente nepotismo, el antropólogo tendrá contrato por un año, no tendrá jefe directo y mes a mes tendrá que presentar un informe de su gestión como estratega de las comunicaciones de la Dirección.

De acuerdo a lo registrado en el Secop, el señor Sjoerd Van Grootheest fue el único que se propuso para ese cargo, sin embargo, en el cargo también podían encajar profesionales con un año de experiencia y título de especialización.

Funciones del holandés

–Formular y actualizar las estrategias de comunicación de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI), atendiendo a las directrices y necesidades de entidad.

–Gestionar los canales oficiales de comunicación de la Dirección.

–Hacer seguimiento a las comunicaciones transmitidas a través de los canales oficiales de comunicación de la Dirección.

–Elaborar las piezas comunicativas solicitadas por la DSCI.

–Brindar capacitación a los funcionarios, contratistas y colaboradores de la DSCI en relación con el adecuado manejo de los canales de comunicación.

–Tramitar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que lleguen a la dirección.