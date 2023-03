Las revelaciones del abogado Abelardo de la Espriella sobre el caricaturista Julio César González Quiceno, más conocido como ‘Matador’, han tenido unos graves efectos colaterales que aún no se sabe si el jurista midió. Haber difundido una conducta reprochable de González Quiceno de hace diez años (maltrato a su esposa) no solo le costó que lo echaran del periódico El Tiempo, donde publicaba habitualmente sus dibujos.

(Le interesa: ‘Matador’ dice que su despido fue por pedido de De la Espriella: “Denle ya una columna”)

Ante la situación, el caricaturista ha salido no solo a reconocer su error —que, según su esposa, Alejandra María Valencia, no volvió a ocurrir—, sino a explicarles lo que pasó a sus dos hijos (una joven de 22 años de su primer matrimonio y un menor de ocho años de su actual relación) y a pedirles perdón.

La situación de revictimización de la esposa de ‘Matador’ la expuso Gustavo Gómez, director de ‘6 AM Hoy por hoy’, de Caracol Radio, que la entrevistó: “Si revelar este tipo de cosas y que un señor pierda el puesto como ya lo perdió, que es lo de menos, es para defender a la mujer, para defender a los niños, ¿¡por qué diablos lo que se hizo fue hacerles un daño!?”.

“Por qué tuvieron que estar esta semana en el colegio con el niño de ocho años explicándole algo que no sabía, que no le habían contado porque era íntimo, de los dos”, dijo Gómez subrayando que la pareja había decidido no hacer público el hecho, y menos dárselo a conocer a sus hijos. “Y por qué la hija mayor de ellos tiene que ir hoy a la universidad a aguantarse todo tipo de comentarios de algo que era íntimo, que pertenecía a esa esfera por decisión de ellos”.

“Eso es lo que nos duele a los colombianos al oír esta historia. ¡Cómo una mujer que fue víctima termina revictimizada por una denuncia que seguramente busca un fin de retaliación por cosas que había hecho profesionalmente [en el ámbito profesional] ‘Matador’!”, redondeó el periodista.

Alejandra María Valencia contó en la emisora que Sara, la hija del primer matrimonio de ‘Matador’ tiene 22 años y está en la mitad de su carrera profesional. “Muy duro para ella porque no sabía. Entonces imagínate: le desdibujaron la figura de su papá. En este momento, está en capacidad de entender muchas cosas, de hacer su propio análisis, pero aun así es doloroso por todo lo que esto tiene intrínseco. Para ella ha sido un choque brutal. No es justo”, dijo Valencia en la frecuencia radial.

“Con mi niño, pues ni hablar. Es sentar a un niño de ocho años a explicarle este tema porque nos obligaron a hacerlo. Es obligarme a mí a salir a unos medios, cuando esto hacía parte de mi vida privada”, continúo la acongojada mujer, y contó que hasta en la empresa donde trabaja hace 26 años tuvo que vivir otro drama porque no sabían. “Yo en mi empresa nunca había contado. Ni siquiera ellos, que son mi segundo hogar, lo sabían”.

Qué dice esposa de ‘Matador’ a Abelardo de la Espriella

Al finalizar la extensa entrevista, en la que de todas maneras dejó claro todo el apoyo de ella y su familia a ‘Matador’, Valencia pidió que le dejaran dirigirle unas palabras a De la Espriella, y lo hizo como una imprecación.

“A este señor le quiero decir que […] arrasar con todo lo que como familia hemos construido por años, pues yo lo presento ante el tribunal del justo juez [Dios], y le deseo con todo el corazón y con todas las fuerzas de mi alma que Dios, la vida y el universo le devuelvan en consecuencia de sus actos”, dijo un poco ahogada.

“Porque usted, Abelardo de la Espriella, hoy abusando de su posición dominante pasa por encima de la justicia y de cualquiera que se le atraviese. Pero la justicia divina no se compra ni se vende con todo el dinero que usted pueda tener. Y que de nada le sirve a un ser tan paupérrimo como es usted”, alcanzó a decir antes de romper en llanto.