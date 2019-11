View this post on Instagram

During a student demonstration in Medelliín on Thursday, an ESMAD riot policeman hit me in the face with a baton. I briefly passed out and woke up with four policeman squashing me with their shields and jabbing me with their batons; they stopped when I screamed "I am a journalist!" This attack fractured the orbital bone below the eye and will require surgery. Reporters Without Borders ( rsf.org ) is going to publicize this action and assist me in filing a complaint with Colombia's fiscaliía (the equivalent of the attorney general in the U.S.) Durante una manifestación estudiantil en Medelliín el jueves, un policía antidisturbios de ESMAD me golpeó en la cara con una porra. Me desmayé brevemente y me desperté con cuatro policías aplastándome con sus escudos y golpeándome con sus porras; se detuvieron cuando grité "¡Soy periodista!" Este ataque fracturó el hueso orbital debajo del ojo y requerirá cirugía. Reporteros sin Fronteras (rsf.org) publicará esta acción y me ayudará a denunciar ante la fiscalía de Colombia.