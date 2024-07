Por: El Colombiano

Con el aumento de los virus respiratorios, Influenza y ola de Covid en Antioquia, los donantes han bajado en gran medida.

Sumado a esto, la temporada de vacaciones con personas viajando fuera de la ciudad y las universidades sin alumnos que participen en los ciclos de donación han perjudicado significativamente no solo a los bancos de sangre, sino quienes se benefician y salvan con ellos.

La escasez de sangre tipo O ha generado una alarma en Medellín y todo el departamento de Antioquia, lo que podría llevar a la suspensión de procedimientos quirúrgicos en varios centros médicos.

Ante esto, Elizabeth Bedoya Duque, Bacterióloga de la Cruz Roja, afirmó que las reservas de sangre tipo O, están en valores mínimos, amaneciendo hoy sin reservas al ser la más común en la población donante, por lo tanto, la que proporcionalmente más se gasta.

“Necesitamos 100 unidades diarias de sangre para poder actuar ante emergencias y en este momento estamos por el 60% apenas, hasta el momento llevamos 40 unidades y no sabemos con cuantas vamos a terminar el día” afirmó Elizabeth con angustia.

Asimismo, la clínica Cardio Vid, a través de su directora del banco de sangre, Mónica Blandón, hizo énfasis en esta problemática de salud pública diciendo:

“Los invitamos a donar sangre. En este momento estamos en una situación muy crítica. Tenemos pacientes trasplantados y de cirugía cardíaca y pulmonar que necesitan sangre. Especialmente, tenemos un déficit grande de sangre del grupo O, que es crucial para nuestras operaciones”.

La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta el 15 de junio debido a la notable escasez de sangre en el país. Según el Ministerio de Salud, en los primeros meses de 2023 se recibieron 830.000 unidades de sangre, mientras que se necesitan 1,6 millones anualmente.

Esta situación puede tener graves consecuencias para los pacientes que requieren transfusiones, así como los partos diarios con madres que presentan hemorragias y los casos de urgencias clínicas, también con hemorragias.

La Cruz Roja Colombiana ha señalado que solo el 5 % de los posibles donantes participa en las donaciones, insuficiente para cubrir las necesidades. Entre las barreras están mitos y malentendidos como que ciertos medicamentos o tatuajes impiden donar, o que es necesario estar en ayunas.

Para desmitificar estas ideas, la Cruz Roja aclara que la medicación es compatible con la donación y que las personas tatuadas solo deben esperar seis meses. También explica que no es necesario estar en ayunas para donar sangre y que la donación no provoca aumento de peso. Además, condiciones como el colesterol alto no impiden donar si la persona está en buen estado de salud.

Cuánto dura el proceso de donación de sangre

El procedimiento de donación es seguro y relativamente rápido, tomando alrededor de 30 minutos.

La Cruz Roja Colombiana anima a los ciudadanos elegibles a donar, resaltando que una donación no solo salva 3 vidas, como se tiene entendido, sino que “salva” también la vida de los familiares y allegados del paciente.

