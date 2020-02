Ernesto Macías se pronunció en Caracol Radio, luego de que Noticias Uno dijera que él había logrado, en 4 meses, lo que a la mayoría de colombianos les toma años: pasar de un fondo privado a Colpensiones por una demanda.

En la emisora el senador afirmó que él sí interpuso una demanda para trasladarse al fondo de pensiones público, pero aclaró que el proceso —entre la presentación del recurso, la apelación y las demás acciones judiciales— “duró más de 40 meses [3 años], sin contar el proceso extrajudicial que se adelantó antes, y que comenzó en 2014”.

El congresista le aseguró a la emisora que su proceso judicial inició en febrero de 2016, cuando él interpuso la demanda; posteriormente, se dictó el fallo en primera instancia, “como la ley lo ordena”, pero este fue apelado por el fondo privado, por lo que pasó al Tribunal Superior del Distrito Judicial, que tomó la decisión final en julio de 2019.

Sobre presuntas irregularidades sobre su traslado —pues se supone que Colpensiones no admite hombres de más de 52 años, y él está sobre los 60— Macías aseguró en la frecuencia radial que la sentencia fue de nulidad; “anulación de la afiliación al fondo privado”, eso quiere decir, “que cuando se anula, [el tribunal] tiene que irse 15, 18 años atrás, cuando ocurrieron los hechos”, época en la que el senador tenía la edad requerida para ser admitido.

“Aquí no ha habido simplemente una solicitud a Colpensiones para el traslado, y Colpensiones la acepta porque sí, porque es el senador Macías; olvídense. Ahí hay un proceso judicial, y es lo que ha ocurrido. […] No es caprichoso, no es que a algún funcionario se le ocurrió recibirle el traslado a Ernesto Macías, ¡no! Ocurre por la nulidad de la afiliación al fondo privado”, manifestó el expresidente del Congreso.