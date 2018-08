La razón de ese cambio tuvo que ver con las declaraciones que entregó el saliente presidente Juan Manuel Santos en varios medios de comunicación, según contó Ernesto Macías en el programa de Vicky Dávila, en W Radio.

“Yo tenía otro discurso. Lo cambié cuando empecé a ver, en esa semana, por todos los medios de comunicación declaraciones o entrevistas del presidente Santos, diciendo que iba a entregar un paraíso. Entonces, yo dije: ‘no, alguien tiene que decir la verdad, la realidad del país’, y por eso no tuve ninguna duda en hacerlo”, explicó Macías.

Cuando en la emisora le preguntaron que cuál era el enfoque de ese texto que cambió, el político dijo que se trataba de un discurso “en otro sentido” con el que buscaba destacar “la nueva generación” que llega al poder, así como “las propuestas de Duque” para gobernar.

Eso sí, Macías aseguró en el programa que él mismo escribió esas palabras, que no recibió ayuda del expresidente Álvaro Uribe Vélez para redactarlas y que tampoco del nuevo gobierno le revisaron el discurso.

“Conocieron el discurso 2 personas, que fueron dos asesoras de mi despacho, de resto nadie lo conoció. Yo sabía que si alguien del nuevo gobierno hubiese visto el discurso por lo menos me hubiera dicho cámbiele o hágale tal cosa, pero yo no quería que me lo cambiarán ni que me sugirieran”, señaló Macías.

En cuanto a que el expresidente Uribe celebrara lo dicho por Macías, como registró Noticias Uno, el funcionario contó que fue hasta cuando leyó el discurso que el jefe de su partido se enteró.

Esta es la entrevista completa a Macías (a partir del minuto 18 habla de sus discursos):