“El día del saludo, se han inventado que Marta Lucía Ramírez me hizo reclamos. Es un invento. Debo decir, y me gustaría que aquellos que leen los labios, que alguien de los que están diciendo eso, los contrataran para que vean qué fue lo que ella me dijo”, afirmó Ernesto Macías, en La W.

Según él, lo que la Vicepresidenta le dijo es lo siguiente: “Muchas gracias por todo. Se refería a muchas cosas que habíamos hablado de la coalición del Congreso, y me dice: ‘Lo que se requiera con el Congreso que tengamos nosotros, yo, a hablarles a los congresistas de los proyectos, con mucho gusto, estoy a disposición’”.

Macías insistió en que se debería hacer el ejercicio de contratar a intérpretes de labios para que digan exactamente qué fue lo que ella dijo.

Frente a la pregunta de si el presidente Duque le dijo algo por su fuerte discurso contra el gobierno saliente de Juan Manuel Santos, el presidente del Congreso dice que no. Incluso, afirma que, después de la ceremonia de posesión, ha hablado con el Jefe de Estado y no han tocado el tema de su discurso.

Macías fue duramente criticado en las redes sociales por sus palabras, llenas de críticas y exageraciones contra la administración del expresidente Santos. Es por eso que generó expectativa su diálogo con el presidente Duque, quien lo abrazó enérgicamente, y la vicepresidenta, que sí le habló de manera breve.

Su intercambio no pasó desapercibido. Los gestos que hizo Marta Lucía Ramírez mientras que Macías le dirigía la palabra generaron todo tipo de conjeturas sobre el contenido de su conversación. Este es el video:

Medio incómoda Marta Lucía con Macías no? Qué le habrá dicho. pic.twitter.com/FNy5wZXBQq — Juan Abel (@JuanAbelG) August 7, 2018

Y esta es la entrevista completa de Vicky Dávila con Ernesto Macías: