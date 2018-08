“Una pregunta para las autoridades”, planteó Arizmendi. “¿Dónde están el señor Morantes, alias ‘el Zarco’, alias ‘Romaña’, ‘Iván Márquez’ y alias ‘el Paisa’?”.

José Manuel Sierra Sabogal, también conocido como ‘el Zarco’ o ‘Aldinever’ o ‘Aldinever Morantes’, y Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’ estaban hasta hace unos pocos días en la zona de Uribe (Meta). “Ya no están. Hace días no están”, aseguró Arizmendi.

“¿Se fueron a fundar una disidencia? ¿Están ya en Venezuela, como algunos sostienen?”, volvió a preguntar. “El hecho es que en Uribe, donde dijeron que se iban, no están”.

Entretanto, Luciano Marín Arango, más conocido por su seudónimo ‘Iván Márquez’, y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘el Paisa’ se habían movido (y allí los habían visto) a la zona de Miravalle (Caquetá).

“Los veían. No están. No están, lo podemos afirmar categóricamente. ¿Salen a fundar otra disidencia? O estarán en Venezuela. Par eso están las autoridades. Ahí simplemente dejo la inquietud: estos cuatro ya no están”, dijo el periodista.