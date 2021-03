El equipo de reporteros hace parte de El Tiempo y fue atacado por delincuentes cuando estaban en el sector de La Estanzuela, epicentro de los desmanes que aterrorizaron a los vecinos del centro de Bogotá.

De acuerdo con Citynoticias, el reportero gráfico Milton Díaz estaba tomando algunas fotos cuando fue increpado por desconocidos que lo atacaron sin contemplación.

“De un momento a otro, se me abalanzaron. Unos 4 o 5 me hicieron la encerrona y me halaban la cámara. Me solté y corrí hacia el vehículo”, relató.