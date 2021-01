green

En estos primeros días del año volvieron a Colombia las imágenes de clínicas llenas de pacientes contagiados con coronavirus y el temor de médicos, políticos y ciudadanos por un posible colapso del sistema de salud. Por ejemplo, Bogotá amaneció este domingo con una ocupación del 92 % en sus camas UCI destinadas para atender a personas delicadas con COVID-19.

Los doctores del país no paran de enviar mensajes preocupantes, pidiéndoles responsabilidad a los ciudadanos para que no sean los médicos los que tengan que pagar las consecuencias. A esas voces se sumó el epidemiólogo Jaime Ordóñez, quien señaló en diálogo con Noticias Caracol que el país tendrá que superar el segundo pico de la pandemia con los recursos que tiene, porque estos ya no se pueden aumentar.

“Ya no hay más para dónde crecer en UCI, es imposible, no hay recurso físico, pero sobre todo, no hay recurso humano, es imposible seguir creciendo a ese ritmo. Lo que hay que hacer es que la gente no llegue al hospital. ¿Cómo se hace? Uno, nosotros como sociedad tenemos que ser muy juiciosos; dos, el sistema de salud, aumentando el número de pruebas”, aseguró el especialista.

Otros doctores que fueron consultados por el informativo y que hacen parte de la primera línea contra el coronavirus también indicaron que, en caso de que los contagios sigan aumentando al ritmo de las últimas semanas, es posible que en un futuro cercano los hospitales tengan que elegir a qué personas salvarles la vida y a cuáles no.

El epidemiólogo Ordóñez coincidió con la alcaldesa Claudia López, al sospechar que la variante británica del coronavirus ya está circulando entre los colombianos. “Aunque no se haya detectado, es muy probable que la variante que se detectó en el Reino Unido ya esté circulando porque es que aumentar casi el doble (de casos) en menos de un mes es impresionante”, opinó el doctor.

Por último, Ordóñez le pidió al Gobierno que aumente las pruebas de COVID-19 que se hacen en el país, porque no se están identificando contagiados asintomáticos que son peligrosos para la sociedad.

“El número de pruebas está siendo insuficiente porque el sistema se fundamenta en los sintomáticos, pero el 80 % de los infectados son asintomáticos. Toda la estrategia va dirigida a los que tienen síntomas, hay que hacer programas de testeo masivo. Si no detenemos el ingreso a los hospitales, vamos a colapsar más temprano que tarde el sistema de salud”, concluyó el experto.

Esta fue la entrevista que le concedió el epidemiólogo a Noticias Caracol: