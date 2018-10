“¿Sin mermelada sí hay paraíso?”, le preguntó el director de esa emisora, Julio Sánchez Cristo, a la Ministra, haciendo alusión al logro del paso de la reforma sin, supuestamente, otorgar cargos públicos ni favores políticos a ningún congresista.

Ante la pregunta, la ministra Gutiérrez le dijo que a todos los funcionarios del gobierno de Iván Duque les ha tocado trabajar más los proyectos que cursan trámite en el Congreso y previo a la presentación.

“Y no solamente los proyectos de reforma política o reforma anticorrupción, que están en la prioridad del Gobierno, sino en todos los temas. Así le ha tocado al Ministro de Hacienda, a la Ministra de las TIC (…) a todos nos toca trabajar mucho más los proyectos, hablar antes de la presentación de los proyectos”, señaló la Ministra, que además calificó este ejercicio como muy enriquecedor porque es un debate permanente.

Enseguida, Alberto Casas, también del equipo de La W, elogió a la ministra Gutiérrez y le dijo unas palabras al aire que algunos usuarios en redes calificaron como “lambonería”.

“A mí sí me parece que es una buena prueba de la señora Ministra porque, la semana pasada, el proyecto (la reforma política) estaba pasando aceite, para no decir que estaba muerto, luego a mí me parece una buena prueba que el resultado de ayer sea lo suficientemente claro para salvar el punto que era más delicado, el de la lista cerrada. Creo que la Ministra se merece su felicitación”, dijo Casas.

Al respecto, uno de los usuarios de redes sociales mencionó:

Pulzo

Por su parte, la funcionaria, con tono sonriente, le respondió: “Gracias, Alberto. Pero recordemos que son en las reformas políticas 8 debates, hemos aprobado 2, así es de que la tarea todavía continúa, yo me siento contenta”.

Julio Sánchez, por su parte, dijo que le llamó la atención una carátula de la revista Semana de días pasados que preguntaba si este Gobierno sí iba a poder sin mermelada.

“Muchos analistas diciendo ‘no, esto sin mermelada no se puede’, y el Gobierno haciendo todo lo posible pues para no tener que sacar el pote y ahí va, ahí va con pruebas muy difíciles”, agregó Sánchez Cristo.

Sin embargo, el periodista dijo que permanentemente se están registrando nombramientos del servicio diplomático.

“Obviamente, los gobiernos nombran amigos, no nombran enemigos y eso entra a hacer parte de una mermelada un poquito más light a la que veníamos acostumbrados”, agregó el director de La W.