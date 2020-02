El coronel Amórtegui dialogó con la periodista Vicky Dávila a propósito del video que publicó en redes sociales, y en el que denuncia irregularidades dentro de la institución.

Fue allí en donde el oficial se refirió a una difícil situación familiar por la que llegó a pensar en el suicidio, y que le ocurrió en medio de lo que él considera una persecución de varios militares por las quejas que interpuso.

“Vicky, el año pasado que a mi hijo le dio un derrame cerebral yo casi me lanzo desde un sexto piso, casi me suicido. Me dijeron: ‘usted necesita soporte psiquiátrico, aquí en la Clínica Valle del Lili se lo vamos a dar’… yo les dije ‘no, yo lo hago en el Ejército porque allá tienen que hacerme mi tratamiento’. Mis compañeros me dijeron: ‘la va a embarrar porque no lo van a ascender…”, contó.