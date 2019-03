La representante estará en entrevista esta noche con el programa ‘La Tele Letal’, del canal RED+, y en un adelanto del programa respondió algunos de los trinos de los televidentes. Uno de los más particulares tenía que ver con Parody.

“¿Juanita Goebertus no les recuerda a Gina Parody? Tan faro moral, tan adalid de la decencia y miren en lo que terminó”, dice el trino leído por Martín de Francisco.

Ante esto, la congresista respondió: “Seguro me confundirán por las gafas, pero no, no me van a ver involucrada en ninguna investigación penal, civil, por nada. No he cometido ningún delito, no he participado en ningún contrato”.

Segundos después, el mismo Martín le dijo, en tono jocoso, que a la congresista Goebertus le han dejado unos trinos muy positivos, pero que no los iban a pasar en el programa.

El programa de ‘La Tele Letal’ con la representante a la Cámara se emitirá hoy (lunes) a las 9 p.m. por Canal RED+ (canales 107 y 1007, de Claro).

Esta es una pequeña muestra de la entrevista: