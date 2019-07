El pasado 21 de octubre de 1982, mientras Juan Gossaín trabajaba para Caracol Radio, Gabriel García Márquez ganó el primer y único premio Nobel de Literatura para Colombia. Hasta hoy, esa es una de las noticias más importantes del país y el periodista aseguró a ‘Se dice de mí’ que es una de las que más emoción le causó divulgar.

Gossaín contó cómo se enteró del hecho y las maniobras que tuvo que hacer para ser el primer periodista que entregó esa información en Colombia.

“Un amigo me dijo: estate pendiente de las noticias internacionales porque el premio Nobel se anuncia el primero o segundo jueves de octubre. Yo, que empezaba a trabajar a las 12:00, me fui a las 6:00 am y me puse a ver el teletipo que transmitía las noticias (que era como un computador) hasta que vi un campanazo de una noticia extra, corrí y ahí estaba“, recordó ante el programa.

“Yo pesaba 105 kilos, arranqué la hoja y me subí corriendo desde el tercer piso, en donde estaba la redacción, hasta el sexto (donde estaba la cabina), eran las 7:05 am y le dije al locutor que se quitara y, sin presentar extra ni nada, dije: ¡Atención! García Márquez acaba de ganar el premio Nobel. Esa es la noticia más emocionante que yo haya suministrado. Además, porque yo fui el primero”, añadió.

Por otra parte, en su entrevista mencionó que, cuatro años después, el 17 de diciembre de 1986, el asesinato de su amigo, colega y director del diario El Espectador, Guillermo Cano, fue la otra cara de la moneda y se convirtió en una de las noticias más tristes que emitió al aire.

“Las dolorosas son muchísimas porque, como periodistas, nos ha tocado vivir una época monstruosa de violencia y crímenes. Yo estaba en la radio cuando el asesinato y no pude abrir la boca. No quiero recordar eso, pero es inevitable porque hace parte de la historia de Colombia”, manifestó a ‘Se dice de mí’.