Este martes, el presidente Iván Duque continuó desde muy temprano su gira de medios previa al paro nacional del jueves 21 de noviembre. En el diálogo que tuvo con la emisora musical Candela Estéreo, Duque fue insistente en asegurar que no aumentará la edad de pensión y que en ningún momento ha presentado un proyecto de reforma laboral o pensional.

En redes sociales no pasó desapercibida la asistencia del mandatario a ese medio de comunicación. Tratándose de una situación que pocas veces se ve, que un Presidente dé una entrevista en una emisora popular, los comentarios jocosos y hasta los memes no se hicieron esperar.

“Hay quienes dicen: ‘Es que Duque va a aumentar la edad de pensión’. Mentira. Nunca lo propusimos y no estoy de acuerdo con eso. No hemos presentado ningún proyecto de reforma laboral, ningún proyecto de reforma pensional, entre otras cosas, porque existe una instancia muy importante que es la mesa de concertación laboral donde están los sindicatos, los gremios y el Gobierno”, expresó Duque esta mañana.

Sobre las marchas por todo el país del próximo jueves, el Presidente aseguró: “La protesta social pacífica es un derecho constitucional, el cual garantizamos, pero seremos implacables con los actos de vandalismo. Hemos tomado las precauciones con las autoridades para que las marchas se desarrollen con tranquilidad”.

#Bogotá No es cierto que vayamos a aumentar la edad de pensión. Nunca lo propusimos, no lo he propuesto y no estoy de acuerdo con esa idea. No hemos presentado ningún proyecto de reforma laboral, ni de reforma pensional. #DuqueEnCandelaFM pic.twitter.com/3fpg6ticfp

— Iván Duque (@IvanDuque) November 19, 2019