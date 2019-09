La periodista realiza por estos días entrevistas a los 4 candidatos a la alcaldía. El turno de hoy fue para Morris que intentó mostrar otras de las facetas que no conocen los bogotanos.

Una de ellas es que es fanático de los perros calientes, por eso la periodista lo puso en vivo, en La W, a preparar esta comida rápida delante de los asistentes a su programa.

“Bueno, Hollman, me dicen que usted es malo para la cocina, pero pésimo, negado. Sin embargo, me dicen que usted es un perrero profesional, un comedor de perros profesional”, dijo Vicky, en su programa.

Ante esto, el candidato le respondió: “A ver, Vicky, por favor”. Y reconoció que sí le encantan los perros calientes.

El momento particular se dio cuando la periodista invitó al escenario al senador Bolívar para que probara el perro preparado por su amigo aspirante.

“Oiga, con el perro del Hollman (risas)”, dijo Bolívar al posar con el perro caliente en la mano y al lado de Morris.

El comentario causó risas y el mismo Morris le dijo: “¡No me ayude tanto, no me ayude tanto!”.

Esta es la entrevista completa con Hollman Morris en La W: