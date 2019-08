green

Según Enrique Peñalosa, su idea está enfocada en “beneficiar a los señores de Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá y Bogotá… para eso es necesario poner un peaje adicional, sino no se puede hacer la vía, tan sencillo como eso”.

Su intervención se llevó a cabo en medio del taller Bogotá Construye, encabezado por Iván Duque, presidente de Colombia.

Posteriormente, aclaró que de antemano sabe que esta no es una medida que será bien recibida:“No estoy para ser la reina de la simpatía, sino para hacer las obras”.

Finalmente, aclaró que no hay otra manera para obtener recursos: “La única forma de financiarla es con ese peaje porque aquí no hay magia… el presidente no es mago para encontrar plata ni yo tampoco”.

Este anuncio se suma al que días atrás el propio Peñalosa había hecho cuando apuntó que era necesario hacer un reajuste en los 2 peajes que ya existen en el norte de Bogotá.