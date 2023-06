Este sábado 26 de junio la fiesta en Bogotá se extendió hasta altas horas de la madrugada por el triunfo de Millonarios, ante el Atlético Nacional, en la final del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

De acuerdo con cifras presentadas por el Distrito, el balance general de la jornada fue positivo porque no se registró ninguna persona muerta. Sin embargo, los enfrentamientos entre los hinchas de ambos equipos dejaron un saldo preliminar de 4 personas heridas, y casas, comercios y portales de Transmilenio afectados.

Todavia no he escuchado el reporte oficial pero si vi reportes que hubo disturbios entre hinchas de Millonarios y Nacional en Engativa y Bosa en Bogotá. Sin embargo pareciera que no fueron tannn catastróficos como se pensaba.

pic.twitter.com/hph1n7IzqR

— Juan Camilo  (@JuanCamilo) June 25, 2023