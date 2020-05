green

La trabajadora de la salud terminó de asistir a una persona en el barrio La Victoria, localidad de San Cristóbal, pero fue interceptada por dos intolerantes que la insultaron y la atacaron, según contó a Noticias Caracol:

“Llevaba el casco en la mano, me lo patearon y me empezaron a decir palabras muy feas relacionadas con el tema del virus. Leprosa, virosa”.

Después de los ataques verbales, los vándalos la golpearon y escaparon por las calles de ese sector. Al parecer, son residentes de la zona, indicó el noticiero.

Camargo aseguró al medio que intentó denunciar el hecho llamando a una línea de atención del Distrito, pero nunca atendieron su queja.

“Me dijeron que ahí no era la línea de atención para ese tipo de cosas. Me dijeron que en la (línea) 195 para casos del virus. En el momento que me comuniqué, me transfirieron a otra (línea) y me tuvieron esperando bastante tiempo y nunca me contestaron”, relató en la entrevista.

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado a los agresores, pero continúan en su búsqueda por medio de cámaras de seguridad.