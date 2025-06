Conforme avanzan los días, se van destapando más detalles de los resultados que han dejado las investigaciones por el atentado contra el político Miguel Uribe. Entre estos, uno de los más relevantes conocido este 20 de junio, ha sido la extracción forense del celular personal del autor material del atentado al precandidato presidencial.

Entre los primeros detalles sobre estos hallazgos ha sido que el teléfono personal del menor de edad contenía 30 fotos del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, algo que ha llamado la atención, debido a los elementos similares del alcalde con el perfil de Miguel Uribe Turbay.

Sin embargo, también ha encendido alertas que en el dispositivo móvil se encontró una foto de la fiscal general Luz Adriana Camargo, algo que también ha despertado incógnitas sobre el porqué estas figuras públicas se encontraban en la galería del teléfono móvil y si también estaban en la mira del grupo criminal que planeó el ataque.

Fiscal Luz Adriana Camargo / X: @fiscaliacol

Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado al respecto, ni se ha confirmado si estos dos funcionarios también serían posibles objetivos. Así mismo, el alcalde Carlos Galán ha manifestado que hasta que la entidad no entregue información concreta sobre este caso, no hará un pronunciamiento formal, indicó el diario El Tiempo.

Cabe mencionar que este celular fue incautado en el allanamiento que adelantaron las autoridades a una vivienda ligada a la familia del menor de 15 años, ubicada en Villas de Alcalá, en la localidad de Engativá.

Esto también teniendo en cuenta que el joven de 15 años no poseía su teléfono celular persona el día que perpetró el ataque, según su versión, debido a que poco antes del ataque, le fue suministrado otro celular por alias ‘el Costeño’.

Por ahora, todos los elementos materiales probatorios continúan siendo investigados, entre los que resaltan una Sim-card, 8 celulares, dos automóviles, además del análisis de 84 cámaras de seguridad, 7 informes de fuentes abiertas y 43 entrevistas que se han adelantado hasta el momento.

Atentado a Miguel Uribe habría sido por motivos políticos

En más de las hipótesis que rodean el atentado sicarial contra Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía sostiene que el intento de homicidio fue “por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política como precandidato a la presidencia”, que, en otras interpretaciones, concluye que habría sido un atentado político.

Al respecto, el presidente Petro, por medio de su cuenta de X, afirmó que “eso no se puede decir, todavía hoy, y aunque se trate de una hipótesis de investigación, aún no es posible asegurar con certeza que el atentado tenga fines políticos y, mucho menos, cuál sería el interés político del verdadero asesino”.

