El 80% de los casos de dengue que se han presentado en el Valle del Cauca durante las últimas semanas se encuentran en la ciudad de Cali, en donde siguen aumentando los casos semana tras semana.

Los demás casos se han detectado en municipios vecinos a la capital del Valle como Palmira, Candelaria, Yumbo y Florida, y también en Tuluá y Buenaventura. Ante esta situación se mantiene la alerta por el incremento de esta enfermedad y otras como el zika y chikungunya.

Actualmente, en el Valle del Cauca, incluyendo los distritos especiales de Cali y Buenaventura, se han notificado más de 5.600 casos de dengue, el 42% en menores de 15 años.

Ante el incremento de casos, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, anunció que se trabaja en distintas actividades, como la vigilancia epidemiológica, fumigaciones, compra de insumos para fortalecer el Laboratorio Departamental de Salud Pública.

La titular de Salud insistió a los vallecaucanos en la necesidad de atender las recomendaciones y medidas para evitar la propagación del virus del dengue, como evitar cúmulos de agua o espacios donde puede ser focos de criaderos del Aedes aegypti y destacó la importancia del uso de repelente.

Por otra parte, Olga Lucía Cuéllar, funcionaria de la Secretaría de Salud Pública Distrital de Cali, manifestó que es importante saber cómo actuar y conocer la enfermedad. “Que si es un virus; que si se contagia de humano a humano; que si es mortal o no. No solo es necesario distinguir los síntomas que produce el dengue, sino aprender a no contribuir con su propagación y a no llenarse de mitos” dijo la funcinaria.

En ese sentido explicó que el dengue es una enfermedad provocada por un virus que carga o del cual es portador el famoso ‘patiblanco’ o zancudo Aedes Aegypti.

El síntoma más común es la fiebre alta (39, 40) y constante por cerca de una semana. El dolor en las articulaciones es muy fuerte, especialmente en la parte trasera de la cuenca de los ojos, al igual que el abdominal.

Si los síntomas persisten, es indispensable acudir al médico. No se auto-medique ni ingiera aspirina, ibuprofeno o desinflamantes; estos componentes pueden agravar el cuadro del dengue. El único medicamento que se debe consumir para controlar la fiebre, mientras se asiste al médico, es el acetaminofén.

El ‘patiblanco’ es un zancudo diurno. Es muy raro verlo activo en horas nocturnas, a menos que haya una fuente de luz fuerte. La manera más fácil de que su larva se reproduzca es en el agua estancada en pozos, llantas, juguetes, materas, floreros o cualquier objeto que retenga líquido y no reciba limpieza permanente.