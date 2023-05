En la zona industrial de Manizales se vivió el agite de muchos usuarios, donde se concentraron unas 400 personas desde las 6:00 a.m. Hacia las 11:30 seguían llegando más, apostándose a la entrada de empresas como Colgás, en busca de una pipa de gas propano. El problema de algunos era que ni siquiera tenían el cilindro. “Tengo una pipa, pero de Chinchiná y me dicen que me venden, pero de la misma compañía no más”, se quejó César Castañeda, de El Portalón en la 23.

En el centro algunos restaurantes acudieron al carbón y corrían para poner las ollas, mientras que otros ya tenían claro que tenían que cerrar. “No hay forma de conseguir gas. Acá vendemos de todo: desayunos, almuerzos, panadería… y todo es a base de gas. Mandamos al personal para la casa”, lamentó Mauricio Vélez, representante de la cafetería Deleite.

Un caso similar se presentó en el restaurante Rincón La 23, donde estaban cerradas las puertas. En el caso de Pollos Mario, la oferta era solo una: “Pollo asado y arepa, nada de papas, fríjoles o arroz”, aclaró la mesera Yurani González.

“Por ahora la solución es el carbón y así pusimos el almuerzo, pero los asados se retrasan porque la parrilla se convirtió en el sitio de los almuerzos, mientras se consigue gas”, justificó Jhon Jairo Flores, pregonero de La Antioqueña.

En Frisby del Centro, Carlos Grisales, su administrador, celebró que la ventaja es que tenían unos equipos eléctricos, pero tenían que priorizar: “La oferta es pollo apanado, ensaladas, papas y gasesosas. Arroz y fríjoles, por ejemplo, quedan fuera del menú, porque nos retrasan más”.

En los negocios eléctricos seguían consultando por las ollas y estufas a gas, o incluso muchos hacían una petición especial: los viejos reóstatos o resistencias eléctricas para calentar el agua. “Así sea a punta de vela, pero tenemos que solucionar”, sostuvo Marta Patricia Dávila, a la entrada de La Pipa.

La Asociación Nacional de Empresarios (Andi) hizo ayer una reunión extra para conocer su situación, pues aunque muchas empresas tenían algunas reservas y tanques de gas para provisionarse uno o dos días, otras quedaron sin ninguna reserva adicional. “Algunos decidieron hacer unas paradas que tenían programadas, otros mantienen algunas reservas, pero otros siguen buscando la forma de estirar los tiempos”, explicó Natalia Yepes, gerente de la Andi Caldas, entidad que tiene 15 empresas afiliadas afectadas con este problema.

En Fenalco Caldas, Sebastián Díaz, director encargado, habló del interés de conformar una mesa de crisis, para evaluar alternativas ante la actual coyuntura, unido al llamado para que no se empiece a especular con los precios e impactar más a los usuarios, justo en medio de la alta inflación que vive el país (12,82 % anual). Según los estimativos son 6 mil 719 las empresas afectadas en Caldas en el sector de alojamiento y gastronomía (3 mil 850), industria (2 mil 231) y transporte (638), lo que equivale al 25% del tejido del sector empresarial, afectando unos 99 mil 858 empleos en esta región.

“¿Cuándo es que solucionan esto?”, preguntaron varias personas, empresas y amas de casa, a quienes LA PATRIA se acercó para consultarles por el actual problema. De acuerdo con el reporte de Mónica Contreras, presidente de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), ya se iniciaron los procesos para extender la tubería flexible, con la meta de terminar en los nueve días previstos o antes, en busca además de una solución que podría ser la definitiva para el restablecimiento del gas. También destacó el hecho de que no se tuvieran que importar materiales para iniciar el proceso de construcción.

Control de precios

Alejandro Martínez, presidente de Gasnova, gremio que agrupa cerca del 7 4% de las empresas que distribuyen el Gas Licuado Propano en el país, sostuvo que las compañías trabajan para mitigar la emergencia de abastecimiento de gas natural en el Eje Cafetero, Cauca y Valle del Cauca y que los precios se van a mantener estables, por lo cual no se proyectan incrementos de estos en el país. De otra parte, las compañías de Gas LP están trabajando con Ecopetrol, para abastecer con las cantidades de gas propano que se requieren para atender a los departamentos afectados.

Tenga en cuenta

Alberto Casallas, técnico en gasodomésticos de la empresa Tecnigás & Artingás en Manizales, expresó que es importante tener en cuenta que el cambio de gas natural a gas propano no es simplemente desconectar el punto, adaptarle un regulador para poner la pipa y conectarlo al cilindro de propano: “Cada equipo gasodoméstico tiene unos inyectores internos que están calibrados, según el tipo de servicio que preste y deben ser reemplazados al momento de hacer este cambio”. Advirtió que si por alguna razón se conecta un cilindro sin el cambio de inyectores, el gasodoméstico emitirá una llama amarilla y comenzará a ahumar por mala calibración. Todos los gasodomésticos deben ser adaptados: estufas, calentadores y hornos que funcionen a gas. Se recomienda que este servicio sea realizado por técnicos expertos para evitar posibles fugas.

Afectados

En el Eje Cafetero, Cauca y Valle del Cauca el número de afectados bordea los 2 millones de usuarios. En Manizales, según Efigás, fueron 126 mil 388.

Ricardo Gallego

Esta mañana nos levantamos con la noticia de que no había gas en la casa y por eso nos tocó solucionar. La ventaja es que tenemos estufa de gas.

Diana Páez

Desde esta mañana nos quedamos sin gas, dicen que por el momento sí hay gas de pipa, pero no sabemos hasta cuándo. Esto está complicado, porque solo están vendiendo lo que tienen en reserva.

Daniel Quintero

Muy grave, muy complicado esto. Desde las 7:30 a.m. no tengo gas y tengo una cafetería en Cristo Rey y todo es a punta de gas. Tengo una grequita de luz y estoy vendiendo tintos aunque sea, mientras tanto.

César Rincón

Vine desde temprano a buscar dos pipas, una para mi casa y otra para mi suegra. Tuvimos que desempolvar la estufa de gas que teníamos por ahí y esa fue la solución.