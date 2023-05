Un bazar terminó en tragedia. Los hechos ocurrieron en el barrio La Paz en la ‘Capital Musical’.

Varios disparos a altas horas de la noche alertaron a los vecinos del barrio Clarita Botero y Ancón Tesorito. Según versiones, en Ancón Tesorito había un evento con música y licor en donde estaban departiendo muchas personas.

Sin embargo, los ánimos se habrían empezado a calentar entre algunos asistentes al evento. Esto, debido a diferencias y discusiones entre vecinos. Aparentemente, se habrían registrado varias riñas y ‘encontrones’ que momentos más tarde terminarían en un ataque a bala.

Se conoce, que en inmediaciones del colegio Germán Pardo García, quedó tendido en el suelo un hombre, quien resultó gravemente herido con al menos 5 disparos.

La emergencia fue atendida por la Policía. Los uniformados arribaron al lugar en las patrullas y trasladaron al hombre herido a un centro asistencial.

La población no sale del asombro, pues algunos residentes del Clarita Botero señalan que esta zona es tranquila y hace mucho tiempo no se presentaba un hecho de tal magnitud, “yo escuché primero un tiro y de momento sonaron como siete disparos más, todos quedamos muy asustados, cuando me asomé vi a un muchacho muy herido que no podía sostenerse de pie y con mucha sangre en toda su ropa, estaba muy mal y decía que no lo dejaran morir”, contó a este medio una habitante quién reside muy cerca del lugar de los hechos.

De la víctima se desconoce si por el momento se encuentra con vida y del agresor, aún no se tiene información. Se espera que en próximas horas la Policía Metropolitana de Ibagué de a conocer el informa oficial de este terrible hecho violento en Ibagué.