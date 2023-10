Tres menores de edad sufrieron abuso en un instituto de protección, el cual tiene como objetivo brindar atención a niños, niñas y adolescentes vulnerados que tengan un proceso en el restablecimiento de sus derechos.

Dos de los menores tienen 13 años y uno tiene 15 años de edad. La abuela de uno de los menores en conversación con Nueva Crónica Quindío relató lo sucedido con su nieto de 15 años de edad, el cual fue ingresado allí por problemas en su comportamiento, pues la familiar comentó que el joven estaba tomando unas actitudes irrespetuosas o “rebeldes” ante sus demás parientes, razón por la cual se decidió otorgar la tenencia del menor al centro.

(Vea también: Condenan a un profesor de bachillerato por abusar de sus hijas por más de 10 años)

“Ellos tuvieron un paseo el viernes 29 de septiembre, pero fue solo hasta el domingo 1 de octubre que me enteré a eso de las 7:00 p.m. que sucedió el abuso de los 3 niños. A nosotros no nos avisaron nada, pasó el sábado y fue solo hasta el domingo a las 11:30 p. m. que se comunicó conmigo la señora madre de uno de los menores, entonces me preguntó entre lágrimas si no sabía lo que le había pasado al niño y le contesté que no sabía, a lo que me cuenta que abusaron a 3 niños en la Fundación Amparo de Niños Juan XXIII y entre los menores, estaba mi nieto”, relató la abuela del menor.

Los adolescentes fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios en Armenia para ser valorados física y psicológicamente, ya que la abuela del menor señaló que los jóvenes quedaron muy mal; sin embargo, los acudientes de los niños no pudieron ingresar al centro médico en el momento en que fueron trasladados.

Dos de los adolescentes acusados de cometer este acto tienen 15 años de edad, los otros dos victimarios tienen la edad de 17 y 20 años, estos dos últimos ya fueron reubicados en otras fundaciones.

(Vea también: A la cárcel, abuelos que abusaban y vendían contenido inapropiado de su nieta en Bogotá)

Intimidaciones y amenazas

La abuela del menor relató que a su nieto y a sus otros dos compañeros los agresores les advirtieron que guardaran silencio o si no las consecuencias serían peores y, al parecer, estos adolescentes acusados serían consumidores de estupefacientes. “Cogían a uno y lo metían a un cuarto, después era el turno de los demás y así sucesivamente”, mencionó.

Al respecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar emitió un comunicado de prensa donde señala que, a través de un equipo de Defensoría de Familia, se realiza acompañamiento a las familias y a los adolescentes víctimas de la presunta violencia en Calarcá, Quindío.

“Una vez se conocieron los hechos, el ICBF envió un equipo de supervisión al establecimiento en compañía de la Policía de Infancia y Adolescencia, para esclarecer la situación presentada al interior de la Institución y tomar las medidas a que hubiese lugar”.

Cabe resaltar que al internado en la resolución No. 000539 expedida en 2019, se le otorgó la licencia de funcionamiento por dos años para diferentes modalidades y una de estas es externa, la cual trata a víctimas de abuso. Sin embargo, las víctimas del caso mencionado no pertenecían a esta modalidad de atención.

Por otro lado, la Policía de infancia y adolescencia dio a conocer que ya se encuentran realizando la debida investigación y que, en cuanto a los victimarios, el mayor de edad fue remitido a una fundación ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Los otros 3 victimarios fueron reubicados en otra fundación de la ciudad de Armenia.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.