La comunidad educativa del municipio de Linares, en el Sur occidente del departamento de Nariño, se encuentra conmocionada por la denuncia de presunto abuso hacia una estudiante de una institución educativa local.

La madre de la estudiante tuvo que encadenarse por más de 24 horas afuera del colegio en Linares, manifestando su denuncia. La fiscalía ya investiga el caso.

(Vea también: Condenan a un profesor de bachillerato por abusar de sus hijas por más de 10 años)

Fue la misma madre de familia de la víctima quien dio a conocer los indignantes hechos, donde el pasado 4 de octubre decidió encadenarse y hacer una huelga de hambre a las afueras de la institución educativa, por más de 24 horas.

“Acompáñenme a protestar por los derechos de nuestros niños, para que este abusador no siga en la institución y sea destituido. También es para que nuestros niños puedan retornar a un ambiente seguro”, manifestaba la madre de familia.

El día 5 de octubre la comunidad estudiantil, los padres y madres de familia se unieron a la protesta reclamando justicia.

Pedían que el docente señalado sea expulsado de la institución educativa en el municipio de Linares, petición que fue escuchada por parte de directivas académicas.

TuBarco Noticias Pasto habló con la madre de la estudiante que presuntamente fue víctima de abuso y conoció más detalles de la denuncia.

Abuso a la estudiante se habría dado por meses

Doña Custodia del Socorro Carvajal Órdoñez, es la madre de familia de la estudiante que denuncia ser víctima de abuso por parte de un docente de la institución educativa en la cual estudia la menor.

“Este infierno comenzó cuando mi hija decidió manifestarme que este abusador la viene acosando desde que entró a estudiar este año, es decir que por 8 meses la ha venido acosando”, afirmó Socorro.

Según la madre de familia, la menor de 13 años de edad ha sido víctima de constantes abusos, entre los cuales el docente inicio regalándole flores, hasta “manosearla e insinuársele, al punto que mi hija ya no quería ir a estudiar”, relata.

Doña Socorro interpuso la denuncia en la fiscalía del municipio de Pasto, donde le manifestaron que dicho sujeto “ya tiene antecedentes y está siendo investigado”.

Entre lágrimas la madre de familia manifestó su indignación.

(Vea también: A la cárcel, abuelos que abusaban y vendían contenido inapropiado de su nieta en Bogotá)

Huelga para que en Linares autoridades investiguen

“Decidí hacer una huelga de hambre afuera del colegio, no dejando pasar a nadie para que me escuchen y que hagan algo con ese señor. Tuve que amarrarme en la puerta con alambre, y ahí empezaron a quererme oír. Me toco dormir en la calle, una situación difícil, arriesgando mi vida para pedir justicia”, añadió la madre de familia.

Aunque ni los entes educativos, ICBF, ni autoridades se han manifestado respecto al caso, se pide que no se quede en impunidad los atroces hechos.

La comunidad educativa de Linares ha expresado su preocupación por la situación.

Han hecho un llamado a las autoridades para que se tomen medidas efectivas para proteger a los menores y prevenir futuros casos de violencia.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.