Con el paso de los días, los padres de familia de los niños que sufrieron el colapso de un cielo falso dentro de un hogar infantil de Envigado el pasado martes relataron lo ocurrido con ellos al mediodía del pasado martes. Hablaron no solo de las lesiones físicas, sino de las afectaciones morales.

Por medio de una carta que trascendió, una de las madres de familia del Centro de Desarrollo Integral Michín, ubicado en el barrio El Salado, de Envigado, comentó que su hijo sufrió lesiones a la altura de la cabeza de tal consideración, afectando una de sus orejas, tanto que, le debieron realizar una cirugía estética.

Aseguró en este comunicado que el menor tenía comprometido el cartílago de la oreja, por lo que, después de varias presiones, decidieron intervenirlo quirúrgicamente en esta parte del cuerpo.

Otra madre que relató lo ocurrido con su hijo, Karla Rangel, comentó que si bien su hijo no sufrió afectaciones físicas por el colapso de esta placa, sí presenta afectaciones emocionales por cuenta de lo ocurrido.

“Vio como a sus compañeritos cuando le cayó un bloque les abrió la cabeza. Después de que se despertó, me dijo que el otro niño se había muerto y yo, para no frustrar mucho al bebé, le tuve que decir que sí había sangrado, pero no se murió”, expresó Rangel.