“Era un hombre muy noble y no le veías acciones de una persona que andaba en malos pasos. No hay otra razón, creemos que lo pudieron haber confundido”.

Esas palabras son las de un hermano de Jaider Díaz Díaz, el joven que sicarios en moto asesinaron en la noche de este miércoles 26 de abril en San José Los Campanos.

Díaz, de 27 años y apodado por cariño ‘el Chawita’, estudiaba una carrera técnica: operación de máquinas pesadas.

En estos días, dice su hermano, andaba muy feliz porque el próximo mes le entregaban la certificación. “Estaba muy emocionado con eso, porque estudió lo que le apasionaba”, manifestó el familiar de la víctima en la mañana de este jueves, en la morgue de Medicina Legal.

Jaider residía con sus padres en el sector Campanitas, ahí mismo en Los Campanos, y tenía por costumbre ir a comer fritos todos los días en una tienda del sector.

En eso estaba cuando lo sorprendieron dos hombres en moto. El sicario se le fue por detrás y sin mediar palabras le disparó a quemarropa. ‘El Chawita’ murió en el acto.

Así como este hecho en Los Campanos han ocurrido los 71 homicidios en sicariatos que van en este 2023 en Cartagena.

“No nos cabe en la cabeza esto que pasó. La ropa que él se compraba era lo que le regalábamos, no necesitaba pedir ni nada. Siempre compartíamos en familia.

“Nunca se vio en otros barrios teniendo problemas, su círculo era familiar y vecinos cercanos. Ni si quiera tenía problemas ni enemistad”, anotó, confundido y desconsolado, el hermano de Jaider.

Sobre este nuevo asesinato, el número 24 en 26 días de abril, la Policía Metropolitana informó que “recolecta información para lograr la captura de los responsables de este hecho de sangre”.

En Los Campanos hay desazón, dolor y confusión. De Jaider, todos tenían una buena impresión y para ellos está claro que lo pudieron confundir por alguien que también usaba barba.

“Ese pelao era muy sano, nunca tuvo problemas con nadie, ni se metía con nadie, duele eso. Esta noticia me tiene muy triste y sorprendida. ¿Hasta cuando tantos muertos en Cartagena?”, comentó una vecina de la víctima.

“Cómo me duele tu partida hermano mío. Si nosotros crecimos juntos, que feo es saber que ahora que regrese a casa no te voy a encontrar. Lo que más rabia da es que estoy seguro que fue algo injusto, por que tú no le hacías mal a nadie”, manifestó, por su parte, otro residente del sector.