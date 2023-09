Los ríos Cali y Melendez están viviendo grandes estragos a causa de las altas temperaturas que ha traído consigo el fenómeno del niño y también la minería ilegal. Estos dos caudales de agua son los encargados de abastecer la parte alta de Cali.

El agua es vital para las personas y las diferentes actividades que estas realizan. Es por este motivo, que son preocupante los considerables descensos que esta temporada seca generó en los niveles de los afluentes y por lo tanto, los caleños podrán verse afectados.

Por lo anterior el gerente de Acueducto y Alcantarillado de Emcali, Humberto Serna, reiteró el llamado a los caleños para que hagan uso racional del agua.

“El río Cali, de un caudal promedio de cuatro metros cúbicos por segundo, pasó a solo un metro cúbico por segundo. Los altos consumos podrían generar descompensación del sistema, con la consecuente disminución en las presiones normales del servicio”, expresó Serna.

Esta realidad que azota a Cali sobre el suministro de agua ya comienza a mostrar sus primeros efectos. Gran parte de la zona alta de la ciudad, en el sector Ladera, que se abastece de la planta Río Cali, ha tenido problemas en su aprovisionamiento.

Emcali por ahora tiene sus plantas en operación normal, posee la capacidad y la infraestructura para captar el agua, pero si no se tiene la fuente es difícil prestar el servicio, aseguró Serna.

Se iniciaron maniobras operativas en la red de distribución para garantizar continuidad en la prestación del servicio en todo el sistema y en especial en sectores de las comunas 18 y 20, expresó el gerente.

Teniendo en cuenta que la temporada seca se prolongará hasta finales de año, Emcali invitó a los caleños a utilizar el agua solo en las labores diarias indispensables, como la fuga de aguas negras que preocupa a un sector de la ciudad.

“Evitemos lavar fachadas, regar jardines o realizar cualquier otra actividad que pueda representar desperdicio del vital líquido, en el entendido que el agua que ahorremos hoy nos garantizará el suministro de mañana”, agregó el Gerente de Acueducto.

Recomendaciones

• No dejar la llave abierta mientras los hombres se afeitan.

• Reparar los grifos dañados y que se encuentran goteando.

• No lavar con manguera la fachada de la casa, motos y carros.

• Bañarse durante un tiempo prudente.

• Se debe cerrar la llave mientras se cepilla los dientes.

• Remojar y enjabonar todos los platos y abrir la llave solo para enjuagar.

• Utilizar la lavadora cuando la carga de ropa sea igual a su capacidad.

• Las plantas y las zonas verdes se deben remojar con regaderas y no con manguera.

