Habitantes de varios barrios de Valledupar protagonizaron una protesta masiva la mañana de este martes 12 septiembre a las afueras de la empresa Emdupar, debido al mal servicio de agua que vienen presentando desde hace más de 3 meses.

La problemática de la inconsistencia del fluido del agua potable se ha convertido en un mal de nunca acabar, pues las denuncias por parte de la comunidad ante el mal servicio por parte de la entidad son constantes, sin embargo, Emdupar, que será liquidada por orden de Superservicios, en varias oportunidades ha expresado al diario El Pilón que las labores operativas continúan en marcha para normalizar y garantizar el fluido del agua en los sectores que presentan afectaciones en la red de acueducto.

“Estamos trabajando día tras día en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, para controlar y mejorar el servicio en varios de los sectores donde se presenta la escasez de agua. Aún hay inconformidades por parte de habitantes de algunos barrios de la ciudad, pero esto obedece a una situación generada por bajas presiones, entre otros aspectos, que, desde hace tiempo, estos vienen presentando en el fluido del líquido”, aseveró Fabián Mendoza, jefe de Planta de Tratamiento de Emdupar.

Otra de las situaciones que se han presentado en varias zonas de la ciudad, es la posible manipulación por parte de personas inescrupulosas que han realizado movimientos en las válvulas que regulan el servicio de agua potable en algunos sectores de la ciudad, las cuales según la entidad han sido atendidas para normalizar el fluido del líquido.

No obstante, residentes de la urbanización Casia, Armonía, Alcalá, Guayacanes, parque La Primavera y Chiriquí, llevan varios meses padeciendo del fluido del agua por lo cual exigen a la empresa que les den solución a la escasez que presenta en dichos sectores. “Vivo en la urbanización Casia, y desde el mes de mayo no llega agua de forma normalizada a la llave. Tenemos que estar levantándonos de madrugada, lo peor es que ahora tenemos tres días que no llega ni una gota de agua. Estamos desesperados con la situación por eso estamos aquí para pedir que la empresa nos solucione”, manifestó Eliana Herrera, afectada.

Luego de varias horas de protesta en la entrada de la empresa, un funcionario de la entidad escuchó y atendió las múltiples quejas que presentó la comunidad. “Llegamos a un acuerdo con los habitantes que vinieron hasta acá a presentar sus peticiones, por lo cual ya se realizó la orden para que una cuadrilla técnica se desplace hasta los sectores que prestan irregularidades en servicio y puedan realizar las operaciones necesarias para normalizar el servicio a los residentes de estos sectores de la ciudad”, señaló Eriberto Cruz, gerente de Emdupar.

Asimismo, el gerente añadió que la entidad ha seguido siendo víctima de actos que van contra el servicio que ofrece a la comunidad vallenata, pues al parecer personal ajeno al equipo de operaciones ha manipulado las válvulas, lo cual ha ocasionado que haya bajas presiones y escasez de agua en algunos sectores. “Hemos sido objeto de sabotaje, no sabemos de dónde proviene esto, sin embargo ya está en manos de las autoridades para que inicien las investigaciones necesarias, a lo cual esperamos resultados prontos”.