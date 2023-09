Esta semana se volvió a activar el juicio contra una de las principales fichas que participaron en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022 por sicarios en Cartagena. EE. UU. ofreció recompensa para dar con los culpables del homicidio.

El pasado miércoles 6 de septiembre, durante una audiencia pública de juicio oral, la Fiscalía confirmó que Francisco Luis Correa Galeano, probable coordinador del asesinato de Pecci, está negociando un principio de oportunidad, es decir, está negociando con el ente investigador para recibir beneficios judiciales, a cambio de información sobre otras personas que hayan participado en el asesinato que puso en alerta a las autoridades de Suramérica.

(Vea también: Caso Marcelo Pecci: coordinador del crimen está negociando acuerdo con la Fiscalía)

Aunque aún no se conoce qué información está entregando Galeano a las autoridades, el principal sospechoso del crimen fue noticia hace pocas semanas. Se trata de Sebastián Marcet, un capo narcotraficante uruguayo y que hasta hace un par de meses todavía se paseaba tranquilamente por las calles de Bolivia. Incluso, presidía un club de fútbol de la segunda división en Santa Cruz de la Cierra (Bolivia). Mientras la agenda mediática colombiana estaba enfocada en los coletazos del caso Odebrecht y las nuevas aristas de los casos de Nicolás Petro y Laura Sarabia, el jefe criminal uruguayo se escabulló de las autoridades bolivianas.

Lee También

A principio de agosto, informaron los medios de Bolivia, Marset se fugó junto a su familia. Dice la Policía de ese país que le está pisando los talones al considerado líder del Primer Cartel Uruguayo (PMU) y que pronto caerá. Sin embargo, en los últimos días se filtró un video donde el propio Marset cuenta que se pudo fugar gracias a la ayuda de la cúpula policial y que es más listo que la policía Boliviana. “De Bolivia me fui hace rato, así que no me busquen más por ahí. Bueno, si quieren sigan buscándome, pero les cuento que estoy lejos”, dijo el señalado criminal.