Al parecer, por un problema cardíaco falleció un ciudadano que labora en el área de servicio al cliente del aeropuerto internacional El Edén del Quindío.

Se trata de Juan Carlos Bermúdez Ospina, de 61 años de edad, quien fue encontrado sin vida por un compañero de trabajo el pasado martes 20 de agosto en horas de la tarde. Al verlo dormido, se le hizo extraño y por ello lo llamó sin recibir ninguna respuesta.

Aunque en ese momento ya parecía que no era mucho lo que podían hacer por tratar de salvarlo, fue trasladado rápidamente en una ambulancia asignada al lugar por los socorristas dispuestos para atender emergencias en la terminal aérea hacia urgencias del hospital Pío X del municipio de La Tebaida. El personal médico señaló que ya no tenía signos vitales, por lo que no pudieron hacer nada por ayudarlo.

Debido a las circunstancias que rodearon su muerte, que no estaban completamente claras, y al lugar donde se presentó, su deceso no fue certificado como natural y por ello el caso fue reportado a la Policía Nacional en el Quindío.

De este modo, los policiales de la localidad verificaron la situación y coordinaron con las unidades del laboratorio móvil de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, para que se apersonaran de los respectivos procedimientos.

Así, los uniformados se dirigieron hasta el mencionado centro médico del ‘Edén Tropical’ para llevar a cabo la inspección técnica del cadáver. Luego se desplazaron hasta el sitio donde falleció el adulto para realizar las revisiones necesarias y la recolección del material probatorio necesario para la investigación de lo ocurrido.

Una vez llevadas a cabo estas diligencias el cuerpo fue llevado hasta la morgue del municipio de Calarcá, donde los funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses le practicaron la correspondiente necropsia con la que se busca determinar exactamente de qué falleció esta persona.

De Bermúdez Ospina se supo que era natural de la ‘Villa del Cacique’, pero que estaba habitando junto a sus seres queridos en el barrio La Patria de la capital quindiana.

La muerte de Juan Carlos ha causado gran tristeza no solo entre sus familiares, sino también entre sus compañeros de labores, con quienes compartía casi que a diario y que hoy lo recuerdan como un hombre activo, trabajador, honesto y muy servicial.

