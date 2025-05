Este 28 de mayo se están adelantando varias jornadas de paros en distintos puntos del país, pues los simpatizantes del Gobierno Petro salieron a las calles para manifestar su molestia con respecto a la votación de la consulta popular y las trabas que ha puesto el congreso a las reformas propuestas por el presidente actual.

De hecho, en Bogotá más de 800.000 personas se han visto afectadas por esta situación, ya que el Transmilenio no ha podido funcionar con normalidad y eso ha hecho que las personas no puedan llegar a sus sitios de trabajo.

Ante esto, empresarios han manifestado su rechazo a las marchas, pues unos incluso han asegurado que todos los que fueron a parar las ciudades serían despedidos al momento de volver.

Uno de esos fue Alfredo Villaveces, empresario encargado de muchos conciertos en el país, quien por medio de su cuenta de X aseguró que no iba a recibir a los que no fueron a trabajar por estar marchando.

Al que no vino a mi oficina hoy . Que no vuelva nunca ! — alfredo villaveces (@elonspock) May 28, 2025

Ahora, esto abre una discusión y es hasta qué punto es permitido que los trabajadores vayan a marchar y en qué momento pueden ser despedidos por no presentarse a sus puestos de trabajo.

¿Lo pueden despedir por participar en marchas?

Según explicó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en principio despedir a un trabajador por estar manifestándose se podría tomar como una discriminación.

El alto tribunal precisó que en este caso se “contraría al Convenio 87 de la OIT, que reconoce el derecho a la huelga, y al Convenio 98 de esa misma organización, que prohíbe la discriminación por actividades sindicales, preceptos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y prevalecen en el orden interno”.

Sin embargo, más allá de esto, lo que sí pueden hacer las empresas es descontar el día de ausencia del pago, ya que como no asistió no se debería pagar. Además, si las fallas son recurrentes, ahí sí lo podrían despedir con justa causa justamente por no presentarse a su sitio de trabajo en reiteradas ocasiones.

Por qué hay paro nacional en Colombia

El paro nacional del 28 y 29 de mayo de 2025 en Colombia fue convocado por centrales obreras, sindicatos y movimientos sociales en respuesta a varios factores, principalmente el rechazo del Senado a una consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro y el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado el 11 de marzo de 2025.

Estos eventos despertaron inconformidad entre trabajadores, campesinos, indígenas, afros, colectivos feministas y otros sectores, que acusan al Congreso de bloquear iniciativas que, según ellos, buscan mejorar derechos laborales, pensionales y de salud, y de ignorar la voluntad popular. La movilización, respaldada por organizaciones como la CUT y Fecode, también apoya una nueva consulta popular radicada el 19 de mayo de 2025, que incluye preguntas sobre la producción de medicamentos y la transformación del sistema de salud.

Además, el paro busca denunciar lo que los convocantes llaman un “Congreso oligárquico” que, según ellos, favorece a las élites y obstaculiza las reformas sociales del gobierno. Las actividades incluyeron marchas, cacerolazos y cabildos populares, con concentraciones principales en Bogotá, como la marcha del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar el 28 de mayo y un cabildo popular el 29. Aunque se espera que el paro sea menos masivo que el de 2021, se considera un “pulso político” para medir el apoyo al gobierno de cara a las elecciones de 2026, con énfasis en la no violencia y el respeto a los derechos de todos.

