La Dra. Carolina Hernández creció en una familia de empresarios en Colombia en áreas como el diseño, los textiles y la eficiencia energética. Tiene una mezcla única de experiencia clínica médica y experiencia operativa empresarial global.

Ocupó el puesto número 5 en Colombia en los exámenes de la junta médica nacional, tras lo cual dirigió prácticas clínicas en las áreas de anestesia, cirugía y traumatología. Pasó a la industria farmacéutica y progresó hasta ocupar puestos directivos en los que dirigió unidades de negocio y funciones multimillonarias para Johnson & Johnson, Novartis y Merck. Su última función fue la de vicepresidenta y directora de estrategia de Merck Latinoamérica, donde era responsable de 100 empleados en un negocio de mil millones de dólares.

La Dra. Carolina tiene un doctorado en medicina de la Universidad de La Sabana, una maestría en epidemiología clínica de la Universidad El Bosque y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Cornell con especialización en finanzas y cadena de suministro.

Hernandéz es ahora empresaria y mamá, hablamos con ella y desde sus diversos roles como profesional y como mujer, abordamos temas relacionados al burn out y Colorchain, su emprendimiento con el que revoluciona el mercado de insumos para profesionales del área médica.

Partiendo de su experiencia como personal médica entrenada para atender en atención primaria en salud enfermedades mentales, en unidades mentales del país tales como el hospital Santa Clara y Simón Bolívar; y de su conocimiento como epidemióloga conocedora de la pandemia durante y después a la pandemia, además de su experiencia como paciente, siendo personal de la salud que ha sido impactada por este síndrome que afecta la salud mental, nos da un panorama amplio del burnout o (síndrome de estar quemado).

Bien sabemos que durante la contención de la crisis desatada por el COVID 19 los humanos que estuvieron y están detrás de las instituciones médicas fueron quienes le pusieron el pecho a tratar de salvar vidas y evitar contagios incluso cuando eso podría significar que ellos estarían expuestos. Situaciones que pusieron bajo mucho estrés al personal médico que se vieron impactados por los altos niveles de estrés.

¿Qué es el Burnout?

Para dar una definición a los lectores, el burnout es aquello que pasa cuando una persona que pierde sus capacidades físicas y cognitivas porque ha estado expuesta a niveles de estrés alto progresivo y constante, empieza a limitar el desarrollo de actividades diarias, teniendo tendencia a cometer errores y olvidos.

¿Quién protege a quien? La lucha contra el síndrome de estar quemado: protegiendo a los médicos en tiempos difíciles

Se ha evidenciado que quienes más sufren de desgaste laboral y agotamiento extremo son los profesionales dedicados a la atención de personas, como policías, docentes y médicos.

Además de ser más constante en las mujeres por el trabajo que realizan día día en sus hogares y que no son remunerados.

“Durante la pandemia se incrementaron las tareas que realizaba la mujer; cifras de ONU MUJERES señalan que, a nivel mundial, antes de la covid-19 ya hacían al menos dos veces y media más tareas domésticas y de cuidados no remunerados que los hombres”. La industria médica en Colombia está conformada en un 80 % del talento humano en salud, por personal femenino.

Expuestas estas cifras, queremos ahondar acerca de ¿Qué tipo de apoyo se puede ofrecer a las profesionales del sector que están experimentando burnout, especialmente a las mujeres?.

La lista empieza por reconocer la carga y disminuir la carga, ya sea que se aumente la fuerza laboral, que las instituciones puedan volver a unos horarios saludables de trabajo donde doblar o triplicar turnos y horas extras no se normalice.

¿Cómo la ropa adecuada puede ser parte de la solución para los profesionales en su desempeño laboral? ¿Por qué usar ropa incómoda puede causarle burnout al personal médico?

El vestuario médico debe estar disponible y ser el adecuado, por ejemplo, Colorchain se preparó pre pandemia, entendiendo que iba a pasar una pandemia, y que para esto era necesario que el personal médico estuviera equipado con un vestuario médico adecuado, buscando como emprendimiento poder responder de una manera diferente a las necesidades del vestuario en salud y del profesional en salud que usa ese vestuario que les permita sentirse cómodos y seguros.

El vestuario te afecta de diferentes formas, en cuanto a la capacidad física, porque dependiendo del material con el que está diseñado puede ser una carga adicional, cuando debería ser entendido como una herramienta de protección personal, que así debe ser tratado, entendido y suministrado dentro de los aspectos técnicos del profesional.

Un uniforme antifluido, capaz de proteger la exposición y riesgo que representa su profesión. Que te acompañe en seguridad, desempeño y estatus, porque el estado mental tiene que ver con cómo te ves, cómo te representas ante la sociedad y cómo te percibe el paciente.

Autoestima laboral, ¿Por qué cuando un profesional no le es dado el reconocimiento que merece debido a como luce, su nivel de confianza sufre?

Es importante aclarar la importancia del lenguaje, cuando decimos “uniformes” se entra en un sistema de minimización, en cambio cuando las palabras dan otro significado como “elemento de protección personal” se dignifica el vestuario que acompaña al profesional.

No solo se trata de una prenda, se trata de lo que nosotros llamamos Cultura del Cuidado global, una totalidad de conceptos que afecta a una persona en un ambiente general.

¿Cómo impacta Colorchain la vida de otras mujeres?

El medio textilero está en su mayoría compuesto por mujeres, en Colorchain el 80 % de su personal son mujeres entre manufactura y en posiciones directivas, gerenciales y operativas.

Nuestro propósito es ayudar a profesionalizar y desarrollar a esas mujeres que no tienen oportunidades, permitiéndoles un trabajo formal, en condiciones dignas, dándoles la posibilidad de tener múltiples roles y aprendizajes, nosotros brindamos entrenamientos para que estas mujeres se conviertan en operarias polivalentes en su profesión, lo que les permite hacer operaciones en diferentes máquinas, y la posibilidad de progresar de manera laboral y que tengan una proyección de carrera. Somos desarrolladores de talento, queremos ayudar a crecer las microeconomías alrededor de nuestro emprendimiento.

¿Cómo impacta socialmente Colorchain al mundo?

Nosotros lo denominamos de “Colorchain way”, Siendo una empresa de moda y vanguardia, no trabajamos con fast fashion, (la hiperproducción de prendas, que salen del mercado rápidamente porque se crean nuevas colecciones). Nuestras prendas son prendas duraderas y su tecnología y procesos son conscientes, buscando convertirse en una empresa con economía circular.

¿Cómo es emprender y en general ser una profesional en el gremio de la salud siendo mujer?

Hay muchos obstáculos, pero la diferencia es cómo enfrentas y trabajas alrededor de ellos. Los sesgos de géneros y de edad son un estatus quo, siendo una mujer latina emprendiendo en Estados Unidos y Colombia cada categoría te hace estar al final de las consideraciones de inversionistas, lo que es uno de nuestros retos más importantes, porque somos una startup y lo que se espera de este tipo de proyectos es que el crecimiento sea exponencial y para eso necesitamos capital.

¿Qué mensaje le enviarías a aquellas mujeres que tienen ideas revolucionarias pero que por miedo o inseguridad no se atreven a dar un paso adelante?

Las mujeres que no están en posiciones privilegiadas tenemos mucho que proteger, pero pienso que uno debe tomar riesgos medidos, donde pueda fallar, rápido, fallar barato y confirmar si es posible o no tener éxito. Si sientes que tienes esa posibilidad no dejes que nadie te diga que no, que estás loco, de las cosas que no hacemos solo quedan los arrepentimientos de no haberlo hecho.

¿Cuál es la razón de ser de Colorchain?

Colorchain es una marca de lujo aforo, que busca ser accesible, personalizada, su interés es cambiar el mercado tradicional de escala donde se trabaja por volúmenes, donde el costo es bajo, y la calidad no es precisamente la que resuelve las necesidades del profesional.

Pensada para el personal médico, desde la ergonomía de manera técnica, personal y profesional. Con un diseño y desempeño tecnológico de las telas para cada profesión del sector, el diseño de la prenda tiene que ver con la seguridad y el confort mientras se desempeña la labor médica

Su razón de ser es la gente, su motivación es el cuidado de las personas, de quién lo produce, de quien atiende al cliente, del cliente y en general de todo del ecosistema que hace parte de esta cadena de producción.

Por: Jeniffer Espinosa