A través de un video de aproximadamente dos minutos, la guerrilla del Eln confirmó que el suboficial de la Armada, Camilo Andrés Córdoba, se encuentra secuestrado por el Frente de Guerra Oriental, estructura criminal que hace presencia en Arauca y la frontera con Venezuela. En el video, el militar se identificó con su número de cédula y nombre completo e informó que pronto estará compartiendo su familia.

Córdoba fue secuestrado el pasado 13 de diciembre de 2022 por hombres armados mientras se transportaba en un bus de servicio público. El secuestro se habría realizado en Tame (Arauca), entre las veredas Santo Domingo y Puerto Jordán en ese departamento. En ese momento se supo que el militar se encontraba de vacaciones visitando a sus amigos en Yopal.

“He tenido trato digno conforme a los derechos humanos, he dormido bien, he comido bien, gracias a Dios no he tenido ningún percance de salud. Le envío un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos”, indicó el suboficial Córdoba.